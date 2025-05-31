Цим футзал відрізняється від футболу, – Лупашко відвідав тренування Аврори перед фіналом Екстра-ліги

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко відвідав тренування футзального клубу Аврора. Він розповів, чим футзал відрізняється від футболу.

Слова наставника передає пресслужба Асоціації футзалу України.

"Дуже подобається інтенсивність, сміливість гравців, як вони йдуть в обіграш у будь-яких ситуаціях, загострюють гру. Цим футзал відрізняється від великого футболу", – сказав Лупашко.

Також наставник повідомив, що у фінальній серії плейоф Екстра-ліги підтримуватиме саме Аврору. Нагадаємо, Аврора змагатиметься проти столичного ХІТ. Перша гра між клубами відбудеться 7 червня.

У півфіналах ХІТ розгромною перемогою закрив свою серію проти Сокола, а Аврора з рахунком 3:1 у серії розібралася зі SkyUp.