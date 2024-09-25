Погано Зварі: в Асоціації футзалу розповіли, які шанси у Зварича зіграти у чвертьфіналі ЧС

Один із лідерів збірної України з футзалу Михайло Зварич може встигнути відновитися до чвертьфінального матчу чемпіонату світу-2024 проти Венесуели.

Про це повідомив лікар національної команди Олександр Мелешко.

"На щастя, ушкодження мінімальне. Провели ультразвукову діагностику, клінічне дослідження, і виявилося невеличке розтягнення старого рубця після раніше перенесеної травми. Провели лікувальну процедуру – ін’єкцію, збагачену тромбоцитами плазми. Результат гарний, є всі сподівання, що він відновиться до наступного матчу. Принаймні, я буду від нього це вимагати", – сказав Мелешко.

Про свій стан розповів і сам Зварич:

"Зараз були процедури, стало трохи легше. Я сподіваюся і хочу зіграти і думаю, що все буде добре, все вийде. По відчуттях – біль терпимий, але все це вирішуватимуть лікарі. Я буду готовий, думаю"

Поєдинок 1/4 фіналу ЧС-2024 між Україною та Венесуелою відбудеться в неділю, 29 вересня. Нагадаємо, у 1/8 "жовто-сині" пройшли Нідерланди, а латиноамериканська збірна сенсаційно перемогла Іспанію.