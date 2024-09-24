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Збірна України здолала Нідерланди у матчі 1/8 фіналу ЧС-2024: огляд матчу

Руслан Травкін — 24 вересня, 21:16
Збірна України здолала Нідерланди у матчі 1/8 фіналу ЧС-2024: огляд матчу
Асоціація футзалу України

Збірна України з футзалу у непростому поєдинку переграла Нідерланди у межах 1/8 фіналу ЧС-2024.

Першими забили "синьо-жовті" – на 6 хвилині відзначився Михайло Зварич. Після цього колектив Косенка мав нагоди забивати ще, але "ораньє" двічі рятував каркас воріт.

У середині другого тайму нідерландці відновили паритет. Невдовзі Андрій Мельник знову вивів Україну вперед, а на останніх секундах він оформив дубль, переправивши м'яч у пусті ворота.

Огляд матчу:

Чемпіонат світу 2024 з футзалу
1/8 фіналу, 24 вересня

Нідерланди – Україна 1:3 (0:1)

Голи: Бузамбу (29) – Зварич (6), Мельник (31, 40)

У чвертьфіналі Україна зіграє проти переможця протистояння між Іспанією та Венесуелою. Поєдинок 1/4 фіналу відбудеться 29 вересня у Ташкенті.

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Раніше першим чвертьфіналістом світової першості стала Бразилія, яка розгромила Коста-Ріку.

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