Хейтери, агов! Боргун розповів про сильні ноги незламного Сухова та бразильські перспективи України на ЧС-2024

Сьогодні, 2 жовтня, збірна України з футзалу проведе матч 1/2 фіналу чемпіонату світу 2024 проти національної команди Бразилії. Поєдинок відбудеться в узбекистанському Ташкенті та розпочнеться о 18:00 за Києвом.

Про подальші шанси збірної України на чемпіонаті світу з футзалу Чемпіон поспілкувався з гравцем клубу Екстраліги Аurora (Київ) Орестом Боргуном.

– Оресте, світ футзалу тісний, очевидно, знаєте всі один одного, і раділи всі синхронно виходу збірної до півфіналу ЧС-2024?

– Звісно, всі дивились матч хто де міг, переживали, там же у нас всіх друзі, знайомі. Я першому куму своєму написав, Ігорю Корсуну, просив його привітати всю команду. Збиратись разом дивитись матчі немає часу, готуємось до сезону, в кожного свій графік

ФІФА

– Напередодні букмекери опублікували котирування на матч проти бразильців. Геть в нас не вірять.

– Та хай собі не вірять. У вихід Венесуели до чвертьфіналу вони теж не вірили. А ті вибили іспанців. Тому на це точно не потрібно звертати увагу. Треба спокійно, з холодною головою підходити до матчу. А вболівальникам – вірити. До речі, чимало з них після поразки Аргентині 1:7 багато наговорили не доброго в бік наших хлопців. А що тепер скажуть? Завжди перед тим як когось гучно критикувати варто добре подумати. Бо потім якось незручно виходить, доводиться "перевзуватись".

– Тоді й голкіпер Сухов пропустив чимало, а в яскравому чвертьфіналі вже й сам забивав, приз найкращого гравця отримав...

– І це ще один приклад. Він молодець, пройшов повз всі ті неприємні моменти, не зламався після Аргентини, він професіонал. Тренери, як на мене, теж дуже класно вчинили, вони вірять в нього - ось і результат. Взагалі, гра ногами - це сильна сторона Олександра, йому дозволяють робити такі проходи, створюють умови, все награно. Це тренд світового футзалу – якісно підключати до атак воротаря.

ФІФА

– Там де є м’яч і бразильці, там вже стає якось страшнувато. В чому наша потенційна сила у матчі з цими паркетними монстрами?

– Бразилія є Бразилія, але це ж такі гравці як і наші, з цього треба виходити. Фізично наші хлопці однозначно не слабкіші. І в багатьох інших компонентах гри додали. Під час цього чемпіонату прогрес видно від матчу до матчу. А багато поєдинків на цьому чемпіонаті довели, що обіграти можна будь-кого, загальний рівень вирівнюється.

На перший план у півфіналі, думаю, вийдуть емоції, психологія. До того ж на всіх українських спортсменах під час війни лежить подвійна відповідальність, всі хочуть якнайкраще показати нашу країну в цей дуже важкий час. Віримо, що все буде добре.

Нагадаємо, у чвертьфінальному матчі чемпіонату світу 2024 підопічні Олександра Косенка феєрично розібрали Венесуелу (9:4). Чемпіон проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Бразилія.