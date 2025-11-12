Жіноча збірна України отримала нового головного тренера

Досвідчений фахівець Олександр Золотухін став тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера жіночої збірної України з футзалу.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

Призначення відбулося 11 листопада під час засідання Виконавчого комітету АФУ. Про терміни угоди наразі не відомо.

Фахівець має значний досвід роботи в жіночому футзалі, працював у тренерському штабі харківської Tesla, яка виграла останній довоєнний чемпіонат України серед жінок.

Також Золотухін тренував студентську збірну України на Європейських університетських іграх 2022 року та тренував португальську команду International Sport Clubе.

