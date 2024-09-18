Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Косенко: Дякую хлопцям за перемогу над Анголою, але тепер думаємо про Афганістан

Руслан Травкін — 18 вересня, 20:44
Косенко: Дякую хлопцям за перемогу над Анголою, але тепер думаємо про Афганістан
Олександр Косенко
АФУ

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував впевнену перемогу своїх підопічних над Анголою (7:2) у матчі 2 туру групового етапу ЧС-2024.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

"Все залежало від нас. Ми повинні вигравати два матчі та йти далі. Хочу подякувати хлопцям за перемогу над Анголою, але тепер треба думати про Афганістан.

Помилки були, є моменти, які треба розібрати, але хлопці непогано попрацювали і все добре", – сказав Косенко.

В іншому матчі групи Аргентина обіграла Афганістан (2:1) і достроково виграла групу С. Для прямого виходу до плейоф "синьо-жовтим" треба перемагати у 3 турі Афганістан – матч пройде 21 вересня.

Збірна України з футзалу Олександр Косенко футзал Чемпіонат світу з футзалу-2024

Олександр Косенко

Збірна України зустрінеться з Анголою на чемпіонаті світу 2024
Косенко: Сподіваюся, що ми вийдемо ще злішими і з ще більшою жагою до перемоги
Тренер збірної України: Аргентинці покарали нас майже за кожну помилку
Тренер збірної України: Не треба думати, що якщо ми перемогли Португалію, то так буде й надалі
Тренер та футзалісти збірної України відвезли допомогу військовим

Останні новини