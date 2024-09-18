Косенко: Дякую хлопцям за перемогу над Анголою, але тепер думаємо про Афганістан

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував впевнену перемогу своїх підопічних над Анголою (7:2) у матчі 2 туру групового етапу ЧС-2024.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

"Все залежало від нас. Ми повинні вигравати два матчі та йти далі. Хочу подякувати хлопцям за перемогу над Анголою, але тепер треба думати про Афганістан.

Помилки були, є моменти, які треба розібрати, але хлопці непогано попрацювали і все добре", – сказав Косенко.