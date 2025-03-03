Косенко отримав звання Заслуженого тренера України

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко отримав спортивне звання "Заслужений тренер України" з неолімпійських видів спорту.

Про це йдеться у відповідному наказі Міністерства молоді та спорту України від 27 лютого 2025 року.

Це звання спеціаліст отримав завдяки здобутому третьому місцю "синьо-жовтих" на чемпіонаті світу-2024, який проходив в Узбекистані.

Також звання "Заслужений тренер України" отримали асистент головного тренера збірної України та керманич львівської Енергії Валерій Легчанов і перший тренер Петра Шотурми та Назара Шведа, які грали на ЧС-2024 – Володимир Слободян.

Нагадаємо, після перших 4 турів кваліфікації чемпіонату Європи 2026 з футзалу збірна України посідає перше місце у групі 1. У підопічних Олександра Косенка максимальні 12 балів. У Румунії, яка йде на другому місці – 9 очок. Третє місце посідає Німеччина, а ось Кіпр не зміг набрати жодного залікового пункту та знаходиться на останній сходинці.