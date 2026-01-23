Українська правда
Водне поло замість матчу з Україною: у Литві – скандал через відмову показувати домашнє Євро

Микола Літвінов — 23 січня 2026, 20:26
Водне поло замість матчу з Україною: у Литві – скандал через відмову показувати домашнє Євро
Євро-2026 з футзалу
Литовський спортивний мовник відмовився купувати права на трансляцію домашнього Євро-2026 з футзалу за 6000 євро, попри те, що на турнірі грає їхня власна збірна.

Про це повідомляє литовський медіаресурс Sportas.lt.

Це рішення національного транслятора LRT викликало обурення в місцевій пресі, особливо напередодні матчу проти збірної України, який відбудеться 25 січня. Керівництво каналу пояснило відмову відсутністю місця в ефірній сітці.

Парадокс ситуації полягає в тому, що у час гри литовців проти українців за вихід до чвертьфіналу профільний канал LRT+ транслюватиме чемпіонат Європи з водного поло з Белграда. Раніше, під час матчу Литва – Чехія, ефірний час було віддано жіночому клубному баскетболу.

Поки Литва ігнорує домашній турнір, права на показ чемпіонату придбали 66 країн світу, зокрема 29 європейських. Трансляції ведуться навіть у країнах, чиї збірні не беруть участі в змаганнях (Албанія, Косово, Ватикан), а сусідня Латвія, яка теж є господарем турніру, показує матчі на своєму телебаченні.

Нагадаємо, що збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією у своїх перших поєдинках на цьому Євро.

