Помер литовський біатлоніст, який змагався на Олімпіаді-2022

Денис Іваненко — 20 березня 2026, 12:33
Лінас Баніс
ФБЛ

У віці 27 років помер литовський біатлоніст Лінас Баніс.

Про це повідомила Федерація біатлону Литви.

Наразі немає подробиць загибелі спортсмена. Він завершив кар'єру у 2024 році.

Лінас був одним із найкращих біатлоністів своєї країни. Він представляв Литву на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Там Баніс взяв участь у трьох стартах. Зокрема, змагався в естафеті, де посів з командою 14 місце.

Також він був учасником трьох чемпіонатах світу, змагань Кубку світу. Свого часу ставав чемпіоном Литви.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року загинув норвезький біатлоніст Сіверт Баккен. Трагедія сталась під час навчально-тренувальних зборів в Італії,

