У Литві на честь Великодня команди провели жеребкування битвою писанок

У чемпіонаті Литви стався один із найбільш незвичних моментів сезону. Перед матчем між Жальгірісом Вільнюс та Жальгірісом Каунас організатори вирішили відійти від класики.

Замість традиційного підкидання монетки судді провели жеребкування битвою великодніх яєць. Такий хід був приурочений до Великодня, адже поєдинок відбувався саме у святковий день.

Незвичний ритуал одразу привернув увагу фанатів і швидко розлетівся у соцмережах як один із найоригінальніших футбольних моментів.

Що цікаво, святкова атмосфера не допомогла господарям, а сам матч завершився впевненою перемогою Жальгіріса Каунаса з рахунком 3:0.

