Спортинг із Суховим розгромив Етуаль, Бенфіка здолала Ель Посо Мурсію у 2 турі Ліги чемпіонів
У четвер, 29 жовтня, стартував 2-й тур Ліги чемпіонів з футзалу у Лізі А.
Так, у групі 4, де виступає київський ХІТ, Бенфіка перемогла Ель Посо Мурсію. Зустріч завершилася з рахунком 3:2. Водночас чемпіони України о 21:30 зіграють проти Тайгерс Рурмонд.
Водночас Спортинг, за який виступає голкіпер збірної України Олександр Сухов, без проблем переграв Етуаль – 5:1. Український воротар вийшов у другому таймі та пропустив один гол.
У ще одному матчі Барселона з рахунком 6:1 розгромила Семей, а Кайрату було присуджено технічну перемогу в протистоянні з Юнайтед Галац, який знявся з турніру.
Ліга чемпіонів-2026/27 з футзалу
Ліга А, 2-й тур
29 жовтня
Семей – Барселона 1:6 (0:2)
Етуаль – Спортинг 1:5 (0:4)
Ель Посо Мурсія – Бенфіка 2:3 (2:2)
Юнайтед Галац – Кайрат 0:5 ТП
Як відомо, у 1 турі Атлетик Футзал зіграв унічию з чеським Хрудіном, а ХІТ розійшовся миром з лісабонською Бенфікою.