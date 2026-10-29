Дебютна перемога у Лізі чемпіонів: огляд матчу 2 туру Атлетик Футзал – Грац

У четвер, 29 жовтня, дніпровський Атлетик здобув свою дебютну перемогу в Лізі чемпіонів з футзалу, обігравши у 2 турі австрійський Грац.

Український клуб пропустив першим, однак зміг переломити хід зустрічі та здолати опонента з рахунком 3:1.

Огляд матчу

Ліга чемпіонів-2026/27 з футзалу

Груповий етап, 2-й тур шлях В

29 жовтня

Атлетик Футзал (Австрія) – Атлетик Футзал (Україна) 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 3 Буковець, 1:1 – 9 Андре, 1:2 – 36 Нагорний, 1:3 – 40 Васильєв

Нагадаємо, у першому поєдинку Ліги чемпіонів, який був дебютним для команди, Атлетик розписав мирову з Хрудімом. Для виходу у плейоф команді необхідно фінішувати на першому місці.