Дебютна перемога у Лізі чемпіонів: огляд матчу 2 туру Атлетик Футзал – Грац
ФК Атлетик Футзал
У четвер, 29 жовтня, дніпровський Атлетик здобув свою дебютну перемогу в Лізі чемпіонів з футзалу, обігравши у 2 турі австрійський Грац.
Український клуб пропустив першим, однак зміг переломити хід зустрічі та здолати опонента з рахунком 3:1.
Огляд матчу
Ліга чемпіонів-2026/27 з футзалу
Груповий етап, 2-й тур шлях В
29 жовтня
Атлетик Футзал (Австрія) – Атлетик Футзал (Україна) 1:3 (1:1)
Голи: 1:0 – 3 Буковець, 1:1 – 9 Андре, 1:2 – 36 Нагорний, 1:3 – 40 Васильєв
Нагадаємо, у першому поєдинку Ліги чемпіонів, який був дебютним для команди, Атлетик розписав мирову з Хрудімом. Для виходу у плейоф команді необхідно фінішувати на першому місці.