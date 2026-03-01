Визначилися всі чвертьфіналісти Кубку України: результати заключних матчів-відповідей 1/8

У неділю, 1 березня, відбулися заключні матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубку України з футзалу.

Так, відкривав ігровий день поєдинок, у якому Атлетик завдав поразки Харкову. Після поразки у першому матчі (5:3) дніпряни взяли переконливий реванш на своєму майданчику, перегравши суперника з рахунком 4:0.

Пізніше Фурнітура з рахунком 4:2 обіграла Тайр Експерт (10:4) за сумою двох протистоянь і стала черговим чвертьфіналістом.

Закривало ігровий день і програму 1/8 протистояння, у якому Кардинал впевнено обіграв Любарт, пройшовши опонента із загальним рахунком 9:6.

Таким чином, визначилися всі учасники 1/4 фіналу.

Атлетик зіграє проти ХІТа, який вчора пройшов Ураган, Фурнітура побореться із Соколом, Кардинал проекзаменує першоліговий Альянс, водночас Авалон зустрінеться з Київ Футзал.

Кубок України з футзалу 1/8 фіналу

Матчі-відповіді, 1 березня

Атлетик – Харків 4:0 (перший матч 3:5)

Фурнітура – Тайр Експерт 4:2 (перший матч 6:2)

Любарт – Кардинал 1:4 (перший матч 5:5)

Напередодні голкіпер футзального клубу ХІТ та збірної України з футзалу Олександр Сухов відкрив лік третьому десятку мʼячів на професійному рівні.