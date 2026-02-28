Сухов забив свій 21-й гол і тепер ділить перше місце в рейтингу воротарів-бомбардирів із Зозулею

Голкіпер футзального клубу ХІТ та збірної України з футзалу Олександр Сухов відкрив лік третьому десятку мʼячів на професійному рівні.

Про це повідомила пресслужба АФУ.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубку України проти Урагану воротар ХІТа забив свій черговий гол, який став для нього 21-м у професійній кар'єрі.

17 голів він забив у чемпіонаті України, а ще 4 додав у розіграші Кубку.

Тепер Сухов ділить перше місце в рейтингу воротарів-бомбардирів українського футзалу з Олегом Зозулею.

