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Визначилися фіналісти Кубку України сезону 2024/25

Олексій Мурзак — 26 квітня 2025, 18:33
Визначилися фіналісти Кубку України сезону 2024/25
АФУ

Сьогодні, 26 квітня, у київському "Палаці спорту" відбулися два півфінальні матчі Фіналу восьми Кубку України з футзалу.

Так, Суха Балка вдруге поспіль за 2 дні здобула перемогу в серії пенальті, здолавши рівненський Кардинал.

В іншому поєдинку, який також визначив переможця лише по пенальті, Ураган переграв київський SkyUp.

Вирішальний поєдинок запланований на 27 квітня. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 квітня, матчами 22 туру завершилася регулярна частина футзальної Екстра-ліги сезону 2024/25 і визначилися всі пари плейоф.

Кардинал-Рівне Ураган футзал SkyUp Київ Суха Балка Кубок України з футзалу

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