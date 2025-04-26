Визначилися фіналісти Кубку України сезону 2024/25

Сьогодні, 26 квітня, у київському "Палаці спорту" відбулися два півфінальні матчі Фіналу восьми Кубку України з футзалу.

Так, Суха Балка вдруге поспіль за 2 дні здобула перемогу в серії пенальті, здолавши рівненський Кардинал.

В іншому поєдинку, який також визначив переможця лише по пенальті, Ураган переграв київський SkyUp.

Вирішальний поєдинок запланований на 27 квітня. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 квітня, матчами 22 туру завершилася регулярна частина футзальної Екстра-ліги сезону 2024/25 і визначилися всі пари плейоф.