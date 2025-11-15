ХІТ декласував Суху Балку, Ураган програв Атлетику в Екстра-лізі

У суботу, 15 листопада, відбулась низка матчів у межах 9 туру української Екстра-ліги.

Атлетик у яскравому матчі переграв Ураган, але справжній погром стався в іншому поєдинку ігрового дня – ХІТ каменя на камені не залишив від Сухої балки, забившись 10 м'ячів у ворота суперника. Також результативним видався матч між Тайр Експертом та Кардиналом-Рівне – 12 голів на дві команди.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

9 тур, 15 листопада

Атлетик Футзал – Ураган 6:2 (3:1)

Голи: 1:0 – Нагорний, 10, 2:0 – Нагорний, 14, 3:0 – Калашник, 14, 3:1 – Васильєв, 16 (автогол), 4:1 – Щур, 21, 5:1 – Нагорний, 33, 5:2 – Шотурма, 34, 6:2 – Калашник, 36

Кардинал-Рівне – Тайр-Експерт 8:4 (4:1)

Голи: 0:1 – Калінін, 2, 1:1 – Козлюк, 5, 2:1 – Парфенюк, 10, 3:1 – Горбулько, 12, 4:1 – Скибчук, 20, 5:1 – Козлюк, 22, 5:2 – Дяченко, 24 (автогол), 5:3 – Божінський, 24, 6:3 – Парфенюк, 27, 7:3 – Парфенюк, 29, 7:4 – Рудий, 35, 8:4 – Дяченко, 39

ХІТ – Суха Балка 10:0 (4:0)

Голи: 1:0 – Педяш, 11, 2:0 – Пелех, 15 (автогол), 3:0 – Первєєв, 18, 4:0 – Первєєв, 19, 5:0 – Первєєв, 26, 6:0 – Педяш, 28, 7:0 – Педяш, 30, 8:0 – Чижик, 32, 9:0 – Первєєв, 33, 10:0 – Жук, 40

Нагадаємо, напередодні Суха Балка оголосила про відставку головного тренера.