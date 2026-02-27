Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Альянс у серії пенальті вибив Суху Балку в 1/8 Кубку України

Олексій Мурзак — 27 лютого 2026, 19:32
Альянс у серії пенальті вибив Суху Балку в 1/8 Кубку України
АФУ

У п'ятницю, 27 лютого, відбувся перший матч 1/8 фіналу Кубку України з футзалу, в якому Альянс переграв Суху Балку.

В основний час команди переможця не виявили, зігравши 1:1, у першому матчі, нагадаємо, клуби також розійшлися миром – 3:3.

Тож долю путівки у чвертьфінал визначала серія 6-метрових, де точнішими були львів'яни.

Зазначимо, що команда Олега Галамаги та Віталія Радевича вийшла у чвертьфінал у першому ж сезоні на професійному рівні.

Кубок України з футзалу
1/8 фіналу, матч-відповідь

Альянс – Суха Балка 1:1 (4:3 по пен)

Нагадаємо, 22 лютого відбулася низка матчів 18 туру Екстра-ліги.

Напередодні португальський футзальний клуб Спортинг подав скаргу в УЄФА на українських арбітрів Євгена Гордієнка та Ореста Дуцяка, які працювали на матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіки (3:4).

Кубок України з футзалу

Кубок України з футзалу

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку України: чинний володар трофею зустрінеться з чемпіоном
Енергія-ДЮСШ Багіра виграла Кубок України з футзалу
Визначився найкращий гравець Екстра-ліги у квітні
Ураган здолав Суху Балку у фіналі Кубку України
Суха Балка зіграє з Ураганом у фіналі Кубку України

Останні новини