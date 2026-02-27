Альянс у серії пенальті вибив Суху Балку в 1/8 Кубку України

У п'ятницю, 27 лютого, відбувся перший матч 1/8 фіналу Кубку України з футзалу, в якому Альянс переграв Суху Балку.

В основний час команди переможця не виявили, зігравши 1:1, у першому матчі, нагадаємо, клуби також розійшлися миром – 3:3.

Тож долю путівки у чвертьфінал визначала серія 6-метрових, де точнішими були львів'яни.

Зазначимо, що команда Олега Галамаги та Віталія Радевича вийшла у чвертьфінал у першому ж сезоні на професійному рівні.

Кубок України з футзалу

1/8 фіналу, матч-відповідь

Альянс – Суха Балка 1:1 (4:3 по пен)

