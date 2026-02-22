Українська правда
Українські арбітри працюватимуть на матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 22 лютого 2026, 19:52
УАФ

Українські арбітри Євген Гордієнко та Орест Дуцяк працюватимуть на матчі 1/4 фіналу футзальної Ліги чемпіонів-2025/26 між Бенфікою та Спортингом.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Гордієнко виконає роль третього арбітра, а Дуцяк працюватиме як хронометрист гри.

Поєдинок відбудеться 23 лютого. Це буде перша гра 1/4 фіналу. Матч-відповідь відбудеться 6 березня.

Нагадаємо, останнім представником України на турнірі був київський ХІТ, який в 1/8 фіналу прикро поступився головному фавориту, 3-разовому переможцю ЛЧ Пальмі Футзал.

Нагадаємо, сьогодні, 22 лютого, низкою матчів продовжився 18 тур української Екстра-ліги з футзалу.

