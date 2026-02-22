Фурнітура врятувалася від поразки у матчі з Сухою Балкою, Сокіл поділив очки з Любартом у 18 турі Екстра-ліги
Сьогодні, 22 лютого, низкою матчів продовжився 18 тур української Екстра-ліги з футзалу.
Фурнітура врятувалася від поразки у поєдинку проти Сухої Балки завдяки влучному удару Ігоря Крамара. Гол було забито лише за сім секунд до кінця зустрічі, що дозволило зафіксувати підсумковий нічийний результат 2:2.
Сокіл та Любарт також не виявили сильнішого у своєму протистоянні, завершивши футзальний матч із рахунком 2:2. Гра пройшла за сценарієм, де гості відкрили рахунок, а господарі намагалися оформити вольову перемогу, але зрештою не втримали перевагу.
За підсумками дня Сокіл зберіг за собою четверту сходинку в Екстра-лізі, тоді як Любарт продовжує перебувати на останньому одинадцятому місці. А Суха Балка з Фурнітурою посідають 7 та 8 місце в турнірній таблиці, маючи разом по 16 очок.
Суха Балка – Фурнітура 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 7 Харук, 1:1 – 31 Шеремет, 2:1 – 34 Теряєв, 2:2 – 40 Крамар
Любарт – Сокіл 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 19 Сиротенко, 1:1 – 21 Хамдамов, 2:1 – 24 Зеленкевич, 2:2 – 28 Гайдучик
Нагалаємо, що у минулих матчах цього ж туру, Атлетик Футзал та Кардинал влаштували гольову феєрію, Авалон поділив очки з Тайр Експертом