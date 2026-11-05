Цілком прийнятний варіант: Кравець – про результати жеребкування плейоф Ліги чемпіонів

Голкіпер столичного футзального клубу ХІТ Олександр Кравець задоволений результатами жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якого киянам дісталася італійська команда Л84.

Про це гравець розповів у коментарі Чемпіону.

"Серед усіх можливих суперників були дуже сильні команди з різних європейських чемпіонатів. Тому, звичайно, ми розуміли, що жеребкування може бути непростим. Л84 – це команда, яку можна назвати цілком прийнятним варіантом для нас. Але це зовсім не означає, що буде легко. Італійці мають хороших виконавців, якісну гру та підтримку своїх уболівальників. Ми з повагою ставимося до суперника, але водночас віримо у власні сили. Найголовніше – добре підготуватися, виконати тренерські настанови та показати свій найкращий футзал. А далі все вирішуватиметься на майданчику. Якщо говорити про подальшу сітку, то після цієї пари на нас може чекати переможець протистояння Атлетик Футзал – Семей, а далі можливий вихід до Фіналу чотирьох. Загалом жеребкуванням можна бути задоволеними", — сказав Кравець.

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Зауважимо, що воротар став героєм ХІТа на груповому етапі Ліги чемпіонів. Зокрема, про це говорили його партнери по команді. Олександр вважає, що героєм була вся команда, а не лише він.

"Не варто виділяти когось одного як головного героя. Героєм була вся команда! Ми були єдиним цілим, підтримували один одного й працювали заради спільної мети. Без кожного з хлопців такого результату просто не було б".

Також Кравець поділився враженнями від виступу в Лізі чемпіонів та розповів, який матч був для нього найважчим.

"Враження лише позитивні! Дуже сподобалася організація турніру, атмосфера та рівень суперників. Щодо матчу проти Ель-Посо, то це була справді непроста гра. Дуже швидкісна, дисциплінована команда, яка змушувала нас постійно бути максимально сконцентрованими. Ми чудово розуміли ціну результату: позитивний підсумок цієї зустрічі гарантував нам щонайменше друге місце в групі, а це означало вихід до наступного раунду та певну перевагу в подальшому жеребкуванні".

У підсумку ХІТ фінішував другим у "групі смерті" завдяки перемогам над нідерландським Тайгерс Рурмонд та іспанським Ель-Посо, і нічиїй з португальською Бенфікою.

Італійський Л84 вийшов до 1/8 фіналу з першого місця шляху В, завдяки перемогам над мальтійським Сент-Ендрюс, данським Фортуна Хʼєррінг та фінським Мед Макс.

Поєдинки 1/8 фіналу між київським ХІТом та італійським Л84 відбудуться наприкінці осені 2026 року. Перша гра проти італійців запланована на 23 листопада, а матч-відповідь пройде 4 грудня.

Переможець двоматчевого протистояння зустрінеться з найкращим у парі Атлетик Футзал – Семей. Зауважимо, що українська команда пройшла у плейоф, сенсаційно вигравши квартет із чеським Хрудімом (3:3), австрійським Атлетиком Футзал (3:1) та сербською Лозницею-Град-2018 (3:2).