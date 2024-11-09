Косенко: Бронза чемпіонату світу ніяк не вплинула на гравців

Головний тренер збірної України Олександр Косенко вважає, що третє місце на чемпіонаті світу не мала негативного впливу на ментальність підопічних.

Про це він сказав у коментарі Асоціації футзалу України.

Також наставник поділився думками про гру дебютантів.

"Дебютанти, на мою думку, зіграли нормально. В плані подальших викликів будемо ще думати і спілкуватись. В них ще все попереду і те, що вони свій виклик отримають, – це однозначно, але коли це буде – не можу сказати.

В нас будуть відбіркові матчі і ми все рівно будемо розраховувати на тих гравців, у яких ми впевнені, але ми й не виключаємо, що хтось із молодих гравців отримає виклик", – підсумував тренер.