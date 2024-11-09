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Косенко: Бронза чемпіонату світу ніяк не вплинула на гравців

Ігор Чернявський — 9 листопада 2024, 14:37

Головний тренер збірної України Олександр Косенко вважає, що третє місце на чемпіонаті світу не мала негативного впливу на ментальність підопічних.

Про це він сказав у коментарі Асоціації футзалу України.

"Я не помітив, що хтось розслаблений. Все, в принципі, нормально. На мою думку, 3-тє місце ніяк не вплинуло на гравців. Вони всі перебувають у гарному стані, в гарній фізичній формі. Я думаю, що ніяк серйозно бронза не вплинула на гравців, в плані певної недооцінки", – сказав Косенко.

Також наставник поділився думками про гру дебютантів.

"Дебютанти, на мою думку, зіграли нормально. В плані подальших викликів будемо ще думати і спілкуватись. В них ще все попереду і те, що вони свій виклик отримають, – це однозначно, але коли це буде – не можу сказати.

В нас будуть відбіркові матчі і ми все рівно будемо розраховувати на тих гравців, у яких ми впевнені, але ми й не виключаємо, що хтось із молодих гравців отримає виклик", – підсумував тренер.

5 та 6 листопада збірна України провела два товариських матчі проти Чехії. У першому поєдинку "жовто-сині" перемогли з рахунком 3:2, а в другому – 6:2. Дебютантами національної команди на цьому мінізборі стали Владислав Завертаний, Мар’ян Масевич та Владислав Первєєв.

Збірна України з футзалу Олександр Косенко

Олександр Косенко

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