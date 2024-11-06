Вдруге за два дні: збірна України впевнено здолала Чехію

Збірна України з футзалу розгромила Чехію в товариському матчі.

Вже на четвертій хвилині рахунок відкрив Владислав Первєєв. Наступного голу довелося чекати аж до другого тайму – по перерві відзначилися Ростислав Семенченко та Даниіл Абакшин.

Після того чехи змогли забити два м’ячі скоротити відставання до мінімуму, але підопічні Косенка не відпустили перемогу – ще два голи Семенченка відновили комфортну перевагу, а на останній хвилині Назар Швед встановив остаточну перевагу.

Товариський матч

6 листопада

Чехія – Україна 2:6 (0:1)

Голи: 0:1 – Первєєв 4, 0:2 – Семенченко 21, 0:3 – Зварич 23, 1:3 – Кухта 24, 2:3 – Дрозд, 2:4 – Семенченко 33, 2:5 Семенченко 37, 2:6 – Швед 40

Нагадаємо, напередодні команди провели перший матч, якому Україна вже до 10 хвилини забила три м’ячі, але ледь не втратила перемогу.