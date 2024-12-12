Косенко оцінив рівень Кіпру, з яким Україна зіграє на старті кваліфікації Євро-2026

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко вважає, що результат стартового матчу кваліфікації Євро-2026 проти Кіпру залежатиме саме від українців.

Про це він розповів на каналі Асоціації футзалу України.

" Це початок відбіркових ігор, і будь-яка команда буде налаштована дуже серйозно. Тому буде нелегко, Кіпр вдома грає при своїх фанатах. Все від нас залежить. Ми повинні якісно налаштуватися, якісно підготуватися і вийти з повною концентрацією на цю гру.

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На мою думку, все буде більше від нас залежати, від того, як ми налаштуємося, підготуємося. Кіпр, скажімо так, європейський середнячок, але те, що вони вдома грають, і це початок відбіркових ігор – буде для них додатковим стимулом", – сказав Косенко.

Поєдинок Кіпр – Україна відбудеться завтра, 13 грудня, на арені "Tassos Papadopoulos Eleftheria Indoor Hall" у Нікосії. Зустріч розпочнеться об 11:00 за київським часом.

Напередодні тренерський штаб "жовто-синіх" на чолі з Олександром Косенком викликав п'ятнадцять гравців.