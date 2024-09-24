Косенко: Намагатимемося використати слабкі місця Нідерландів

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко вважає, що його підопічним потрібно намагатися використати слабкі місця національної команди Нідерландів в 1/8 фіналу ЧС-2024.

Цитує тренера Суспільне Спорт.

"Нідерланди – це сильна команда, складена здебільшого з гравців арабського походження. Технічна, міцна команда, добре грають з м'ячем, комбінують. Але є в них і слабкі місця, які ми намагатимемося використати. Так, добре їх знаємо, тричі за останні два роки з ними грали, але й вони добре нас знають. Жодних сюрпризів не буде. Буде цікава, напружена гра, намагатимемося проявити себе та здобути перемогу.

Тиск через перший вихід у плейоф за 8 років? Гадаю, що тиск минув, і Нідерланди вже ігри провели, і ми. Тож я не думаю, що буде якийсь зайвий тиск. Так, дуже відповідальна гра, матч плейоф, де вже можна програвати. Тож у цьому плані може й буде якесь додаткове хвилювання, але я думаю, що все одно такого тиску вже не буде. Команди проявлять свої найкращі якості", – заявив Косенко.