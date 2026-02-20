Київ Футзал здолав ХІТ у битві лідерів Екстра-ліги

Сьогодні, 20 лютого, відбувся матч 18 туру Екстра-ліги, в якому Київ Футзал у дербі обіграв ХІТ

Зустріч завершилась з рахунком 5:1.

Футзал вийшов уперед завдяки голу Келвіна, який потужно пробив здалеку — перекрита зона завадила Сухову зреагувати на удар бразильця. Подвоїв перевагу Київ Футзала Шарапінью, який обікрав голкіпера ХІТа та відправив м'яч у порожні ворота.

ХІТ скоротив відставання після розіграшу штрафного майданчика – відзначився Руслан Шеремета. Однак незабаром Вінісіус ударом в дев'ятку повернув перевагу Київ Футзала у два м'ячі.

ХІТ в надії відігратися прибрав воротаря та пропустив ще двічі.

Зазначимо, що гру двічі переривали через відсутність електрики.

Наразі ХІТ є лідером в турнірній таблиці чемпіонату, Київ Футзал завдяки цій перемозі скоротив відставання до одного бала.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

18 тур, 20 лютого

Київ Футзал – ХІТ 5:1

Раніше повідомлялося, що керівництво Київ Футзалу вирішило змінити назву клубу.

Нагадаємо, напередодні Фурнітура мінімально перемогла Авалон з рахунком 2:1. Зазначимо, що після поєдинку обидві команди долучилися до акції підтримки українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували від участі на Олімпійських іграх-2026.