П’ятеро ще в битві за плейоф, ціна трьох метрів, кон’юнктурний арбітраж: найцікавіше про 19 тур Екстраліги

Чотири ігрові вікенди заплановані футзальним календарем в березні, два з них віддані чвертьфінальним матчам Кубку України, ще два – матчам двох турів регулярного чемпіонату, перший з яких, за номером дев'ятнадцять, відбувся 7-8 березня. Втім, якщо бути до кінця точним, то одна з п'яти ігор вікенду календарем була позначена як гра з восьмого туру.

У листопаді минулого року у броварського Авалона були проблеми з домашньою ареною, його гра з ХІТом, яка мала б бути в дев'ятнадцятому турі, пройшла на майданчику чемпіонів України, які виявилися негостинними господарями й розтрощили команду Олександра Славінського 8:0. В суботній грі в Броварах гравці Авалону, яких надихали віддані вболівальники, прагнули повернути ХІТу боржок, але знову програли, і хоча тепер гідніше – 2:5, поразка наблизила броварців до непотрапляння до плейоф ще на крок.

В тому ж напрямку набагато впевненіше крокує Любарт. Його домашня гра з Ураганом була ще однією спробою потопаючого вчепитися за соломинку, але коли ти за лічені секунди до фінальної сирени припускаєшся помилки рівня дитячо-юнацької ліги, а саме так підопічні Назара Бугайчука залишилися без очок, програвши 2:3, то розраховувати на плейоф не варто.

Від втрати шансів на плейоф де-юре Любарт врятувала домашня поразка Фурнітури від Кардиналу-Авангард. В першому колі коломияни виграли 3:2, а от вдома віддали супернику те, що забрали на його майданчику. Цікаво, що не тільки з тим же рахунком, а ще і його розвиток був один в один дзеркальним щодо гри цих суперників в Рівному – 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3.

Після поразки від Сокола 0:6 в першому колі гравцям Athletic Futsal годі було й думати про дзеркальний реванш, але і перемога 4:3 зробила весь футзальний Дніпро безмежно щасливим. Ці три очки в грі з прямим конкурентом не принесли команді Олександра Кабаненка третє місце за підсумком регулярного чемпіонату, але все ж таки суттєво до нього наблизили.

Через повітряну тривогу з затримкою розпочався заключний матч туру в Одесі, де Tyre Expert приймав Суху Балку. Вона більше пішла на користь гостям, які потужно розпочали гру і доволі швидко повели 2:0. Скоротити відставання господарям допоміг гол-привид, коли м'яч чи то від волосся на голові Владлена Чебанюка, чи то від його спини залетів у ворота жовтоводців. В другому таймі, який не обійшовся без перерви через повітряну тривогу, команда Станіслава Гончаренка все тримала під своїм контролем, перемогла 6:2, і серед тих, хто б'ється за місце в плейоф, почуває себе найкраще.

Цей огляд був би неповним, якщо не пригадати гру, яка раніше залишилася поза зоною нашої уваги. 25 лютого ХІТ і SkyUp Futsal нарешті зіграли свою гру, яка мала б відбутися ще 1 листопада минулого року в рамках сьомого туру. За п'ять днів до цієї дати ХІТ, програвши 1:5, зазнав першого фіаско в сезоні. Команда Сергія Журби такі речі просто так не полишає, що підтвердив перебіг подій – на майданчику беззаперечно домінував ХІТ, який повернув боржок "авіаторам", вигравши 7:3, і це ще не найгірше, що могло б бути на табло за тотальної переваги чемпіонів України.

Гра туру

Після двох київських дербі всім стало очевидно, хто поміж ХІТом і SkyUp Futsal перший та другий, і тепер у верхній частині турнірної таблиці головним постало питання хто третій, а хто четвертий. Гра в Дніпрі між Athletic Futsal і Соколом в ЗМІ, які приділяють увагу футзалу, анонсувалася як гра за третє місце, але з цим є певне перебільшення. Коли вже відомий результат – 4:3 на користь "атлетів", робити категоричну заяву, що саме вони завершать регулярний чемпіонат третіми, це бігти попереду паровозу.

За переваги в шість набраних очок у команди з Дніпра попереду ще дві гри – проти Урагану (в гостях) і Любарта (вдома), і варто їй хоча б в одній з них програти, то за так званими втраченими очками в неї буде рівність з Соколом, якому в "регулярці" належить зіграти ще три гри. Якщо всі їх команда Романа Ковальчика виграє, то за рівності очок буде мати перевагу завдяки кращій різниці забитих і пропущених в іграх з Athletic Futsal – 6:0 і 3:4.

Щодо гри в Дніпрі, вона не стала чимось неймовірним, і власне статус "гри туру" отримує через свій бронзовий підтекст. Хоча не можна заперечувати, що вона вийшла видовищною і зі своїми сюжетними розворотами.

"Атлети" з завзяттям розпочали гру і відкрили рахунок на четвертій хвилині. Далі у виконанні Athletic Futsal був відрізок з п'ятої по дев'яту хвилину, який головний тренер дніпрян Олександр Кабаненко визначив як такий, коли його команда "загубила концентрацію". Це не може принизити заслугу гравців хмельницької команди, які змусили суперника помилятися і за ті п'ять хвилин перевернули рахунок з 1:0 на 1:3.

Athletic Futsal – Сокіл

За переваги у два м'ячі Соколу вдалося заморозити гру, яка йшла без моментів, і тільки спритність Богдана Зінгеля на передостанній хвилині тайму дозволила рахунку змінитися. Свій забіг лівим флангом він завершив ідеальною передачею на Артема Щура, точний удар якого подарував дніпрянам сподівання на позитивні зміни.

По перерві так воно і сталося. Небезпеки у воріт Сокола стало забагато, деякий час голкіперу Сергію Шевченку, який вступив в гру в другому таймі, вдавалося тримати свої володіння на замку, але проти удару Владислава Кримкового він був безсилий.

3:3 на табло стало сигналом для Сокола для активних дій, і протягом кількох хвилин гості повністю контролювали гру, але була одна проблема – не було голу. Для постійного тиску хмельничанам бракувало кадрового ресурсу, і на 37-й хвилині винос м'яча капітаном хмельничан Андрієм Хамдамовим перетворився на передачу Давиду Калашнику. За всю гру Сокіл лише одного разу дозволив одному з провідних гравців Athletic Futsal завдати його фірмового дальнього удару, і цей удар став не просто голом, а ще й переможним голом.

Після гри головний тренер Сокола Роман Ковальчик зазначив, що його команда програла третє місце в регулярному чемпіонаті не в цій грі, але поки у хмельничан є шанси поміняти своє четверте місце на третє, вони докладатимуть максимальних зусиль, щоб ці шанси перетворилися на реальність.

Гол туру

В ігровий вікенд, що залишився позаду, арбітри фіксували взяття воріт 30 разів, і цього разу "голом туру" заслуговує бути визнаним м'яч, який на дев'ятій хвилині гри в Дніпрі забив капітан Сокола Андрій Хамдамов. З того місця, звідкіля Андрій завдавав свого удару, до воріт було трохи менш як п'ятнадцять метрів.

Не можна виключати, що така відстань приспала увагу і концентрацію воротаря Athletic Futsal Богдана Мещерякова, який навіть уявити не міг, що пропустить після прямого удару. На цьому і зіграв Андрій Хамдамов, який не став нічого видумувати, розбігся і пробив, як кажуть футболісти, "пиром". М'яч з шаленою швидкістю і по шаленій траєкторії полетів в напрямку воріт і залетів до сітки під поперечину, повз здивованого таким ударом Богдана Мещерякова.

Окрім самого голкіпера, у тренерського штабу "атлетів" мають бути претензії і до Давида Калашника, який просто перелякався м'яча, який летів в нього і ухилився. І це теж стало несподіванкою для голкіпера дніпрян, який ніяк не зреагував на удар.

Чи легітимний "гол туру", або Три метра туру

Питання, винесене в назву цієї номінації, не є таким пустим, яким воно може здатися. Але для початку варто нагадати епізод, який стався на недавньому чемпіонаті Європи в грі Бельгія – Словенія. В ній в другому таймі бельгійці швидко розіграли аут і забили м'яч у ворота Словенії. Втім, словенці звернулися до арбітрів, щоб ті скористалися системою відеопідтримки – це така собі полегшена версія футбольного ВАР-у.

Це звернення призвело до відміни голу збірної Бельгії. Чому? Це був унікальний випадок, безпосередніми свідками якого стали українські арбітри Марія Мисловська і Денис Куций. Мисловська в цій грі була третім арбітром, а Куций – хронометристом. Виявилося, що бельгійці швидко ввели м'яч з ауту не з того місця, де м'яч залишив межі майданчика, а ближче до воріт метра на два. Саме це і лише це стало підставою для арбітрів, щоб скасувати гол.

Звісно ж, що таке можливо лише за наявності в грі системи Video Support. В матчах чемпіонату України її немає, але якщо була б, то Athletic Futsal після голу Андрія Хамдамова міг би привернути увагу до наступного, що видно по двом фото з гри Athletic Futsal – Сокіл. На першому чітко видно, де було порушення з боку Владислава Васильєва на Олегу Гуцуляку, яке призвело до жовтої Васильєву і до призначення штрафного удару.

На другому фото чітко видно, звідкіля Андрій Хамдамов пробивав штрафний – це на три метри ближче до воріт. Чи це не підстава скористатися відеопідтримкою за її наявності?

Три метри для футзалу – це суттєво. Навіть у футболі, де довжина поля близько ста метрів, арбітри прискіпливо ставляться до визначення точного місця, з якого мають пробиватися, наприклад, штрафні удари з небезпечної відстані. Чому ж Хамдамову дозволили пробити з відстані на три метри ближче, ніж місце порушення, це питання до арбітра Євгена Гордієнка, який був поруч. Перша і єдина версія – це те, що ніхто, ані судді, ані гравці команди з Дніпра, не очікували, що пробиття штрафного з п'ятнадцяти метрів може обернутися для господарів голом. А дарма – футзал така гра, в якій дрібниць немає – в ній багато чого можуть вирішити навіть не метри, а сантиметри. Але це була ще не вся біда арбітра Євгена Гордієнка в цій грі…

Воротар-голеадор туру

На 34-й хвилині гри в Одесі голкіпер Сухої Балки Олександр Сіріцький ударом через весь майданчик вразив порожні ворота Tyre Expert, і цим голом вніс корективи в загальний рейтинг воротарів-бомбардирів, який сформований за підсумками всіх всеукраїнських змагань.

Його продовжує очолювати Олег Зозуля, який грав ще в дев'яностих роках минулого сторіччя, а от воротар жовтоводців піднявся в ньому на чисте п'яте місце, маючи перед собою ще й Олександра Сухова, Юрія Савенка і Віталія Дєнюжкіна. В активі Сіріцького 15 м'ячів – 11 в чемпіонаті і 4 в Кубку України.

Щодо Екстраліги, то в ній Сіріцький з 11-ма голами також п'ятий, поступаючись Олександру Сухову (17 м'ячів), Юрію Савенку (13), Віталію Дєнюжкіну (13) і Сергію Шевченку (12).

Тренерське рішення туру

До завершення гри в Луцьку між Любартом і Ураганом залишалося лише чотири секунди. Рахунок на табло 2:2, гості заробили право на кутовий, і саме в цей момент головний тренер франківців Юрій Іванишин взяв тайм-аут. За його наявності таке рішення прийняв би будь-який тренер – час для одного удару ще є, і для тренера важливо знайти таке рішення, яке може призвести до забитого м'яча. Гол не обов'язково прийде, адже є суперник, який готовий завадити результативній атаці.

У Юрія Іванишина таке рішення було, і його підопічні майстерно втілили його в життя. Але стало це можливим, варто додати, за потурання квартету гравців Любарта. Все ж виявилося дуже просто. Андрій Британ з кутової позначки зробив передачу у вільну зону перед воротами, туди вбіг Артем Клімчук і спокійно вразив ворота лучан.

На всю цю нехитру комбінацію, яка стала повною несподіванкою для гравців Любарта, пішло лише дві секунди. Урагану – три очки, а от Любарту показовий урок, через які в тому числі помилки не виконуються ті завдання, які ставляться перед командою на сезон.

Перші сто в турнірній таблиці

На передостанній хвилині матчу в Броварах між Авалоном і ХІТом гравець гостей Владислав Моспан відібрав м'яч у суперника в центральному колі, після чого пробігся до порожніх воріт броварчан і вразив їх. З точки зору ефектності абсолютно пересічний гол, на який не варто було б звертати увагу, але все ж таки в ньому є одна особливість. Після голу Моспана кількість м'ячів, які у ворота суперників відправив "ХІТ", сягнула ста, і, як наслідок, поява в турнірній таблиці першого тризначного числа.

Відзначимо, що і рік тому ХІТ першим серед усіх команд перетнув позначку в сто забитих м'ячів, але цього сезону зробив це з випередженням. Якщо в сезоні-24/25 Євгеній Жук, вразивши ворота МСК Харків м'ячем, який став сотим для ХІТа, зробив це в двадцять першому, передостанньому турі регулярного чемпіонату, то зараз сотий м'яч ХІТа був зафіксований в дев'ятнадцятому турі, але гра з Авалоном була лише сімнадцятою для чемпіонів України.

Є ще одна відмінність між минулорічним сезоном і поточним. Рік тому після завершення регулярного чемпіонату в турнірній таблиці було три тризначних числа – це 112 забитих м'ячів у ХІТа і 102 у Aurora Team, а також 145 пропущених у МСК Харків. Цього ж року тризначний показник в турнірній таблиці так і залишиться в єдиному екземплярі. Ближче до сотні за інших стоїть Tyre Expert, у якого 79 пропущених м'ячів, але те, що за ті три гри, які в одеситів залишилися, вони пропустять ще 21 м'яч, є з розряду фантастики.

Автогол туру

На 13-й хвилині гри в Королівці, де своїх суперників приймає Фурнітура, після дальнього удару гравця Кардиналу-Авангард Михайла Волянюка м'яч зачепив ногу коломиянина Ігоря Крамара, після чого закотився у ворота господарів майданчика.

Нещасний випадок для гравця Фурнітури, який з представниками команди з Коломиї стався вже вчетверте в сезоні. Таким чином гравці Фурнітури за кількістю автоголів зрівнялися з гравцями Сокола, які теж свої ворота вражали чотири рази.

Це найбільше серед команд Екстраліги, а загалом автоголи фіксувалися 22 рази, які в пасиві двадцяти гравців з усіх одинадцяти команд. Два гравці – Ростислав Ростківський (Сокіл) і Мар'ян Блонський (Фурнітура) свої ворота вражали по два рази.

Хет-трик туру

В дербі, в якому ХІТ влаштував вендету своїм землякам зі SkyUp Futsal, вагомий внесок в перемогу своєї команди вніс Владислав Первєєв, який розпочав гру не з самого початку. Це не завадило Владиславу вже в першому таймі відмітитися двома забитими м'ячами, які рахунок 2:2 протягом однієї хвилини змінили на 4:2. По перерві Первєєв забив ще один м'яч у ворота "авіаторів", яким оформив хет-трик. Нагадаємо, що для 24-хрічного гравця цього сезону три м'ячі в одній грі не межа, і в дев'ятому турі він чотири рази розписався у воротах Сухої Балки.

Для гравців ХІТа це вже четвертий хет-трик. В попередніх турах двічі по три м'ячі забивав Олександр Педяш і одного разу Євгеній Жук. Загалом в чемпіонаті фіксувалося чотирнадцять хет-триків, які в активі тринадцяти гравців.

Вилучення туру

Ще один привіт в огляді з другого лютневого дербі між ХІТом і SkyUp Futsal, про який варто згадати, це вилучення легіонера "авіаторів" Бонфіма Дос Сантос Едуардо, або просто Дуду. На 24-й хвилині бразилець увірвався в штрафний майданчик ХІТа і, проскочивши між Владиславом Первєєвим та Максимом Малиновським, вирішив впасти на паркет.

Все відбулося перед очима арбітра Антона Ноєва, який в падінні Дуду помітив тільки один кримінал – симуляцію. Артистизм бразильця Ноєв оцінив жовтою карткою, а з урахуванням попередження, яке у Дуду було в першому таймі за неспортивну поведінку – так офіційним язиком називається відмашка ліктем, легіонер "авіаторів" був вилучений з майданчика.

Для SkyUp Futsal це було перше вилучення цього сезону, а загалом не через власне бажання матчі чемпіонату не догравали вже тринадцять гравців з десяти команд. Єдиною командою, яка поки що відіграла без червоних карток, залишається Авалон.

Послідовна непослідовність Євгена Гордієнка

І, нарешті, про ту біду арбітра Євгена Гордієнка в грі в Дніпрі, яка далеко не така невинна, як з недоглядом точного місця пробиття штрафного удару. Думки про неї наводять на деякі неоднозначні висновки.

Одна з головних вимог до арбітрів в будь-якому ігровому виді спорту – це послідовність в прийнятті рішень. Тобто, однакові порушення мають однаково трактуватися стосовно обох команд-суперників, а схожі порушення повинні мати для гравців однакові наслідки, а не підлаштовуватися під кон'юнктуру. Що ж було не так з послідовністю в Дніпрі?

На 22-й хвилині воротар "Сокола" Сергій Шевченко зробив дальню передачу на Кирило-Іллю Бабака, в протидії з яким дніпрянин Артем Щур опинився на майданчику, схопившись за обличчя.

На жаль, якість трансляції така, що не дає напевне стверджувати, що Бабак вдарив Щура в обличчя, за що негайно отримав жовту карту від арбітра Олега Гопки, який був другим на грі в Дніпрі. Режисери трансляції знайшли повтор моменту з нижньої камери, але і він не дозволяє нічого стверджувати напевне стосовно ймовірного порушення з боку Бабака.

Окей, приймається, що арбітр Гопка був поруч і помітив в цьому моменті порушення. Втім, далі в грі був епізод на 33-й хвилині. Сергій Шевченко, підібравши м'яч, одразу ввів його на Вадима Данилюка, якому втекти у відрив завадив Владислав Васильєв.

Те, що гравець Athletic Futsal зробив це з порушенням, не викликає жодних сумнівів, як і те, що, по-перше, Васильєв вдарив Данилюка рукою в обличчя, а, по-друге, з боку Васильєва не було ніяких ознак зіграти в м'яч. Це відвертий зрив потенційно небезпечної контратаки, який карається жовтою карткою.

Втім, гравець команди з Дніпра її не побачив, і цьому є просте пояснення – ліберальність і кон'юнктурність, скоріше, варто ці два слова поміняти місцями, з боку Євгена Гордієнка, на які накладається та сама відсутність послідовності в прийнятті рішень, яка мала б витримуватися в єдиному напрямку з рішенням його колеги Олега Гопки на початку другого тайму. В чому ж кон'юнктурність – Євген Гордієнко чітко пам'ятав, що у Владислава Васильєва вже є одна жовта карта, а значить, його потрібно вилучати через друге попередження. Залишити Athletic Futsal в меншості за рахунку 3:3 у Євгена Гордієнка, який має статус "арбітра ФІФА", просто не вистачило професіоналізму.

Чим це обумовлене, з цим приходять різні, навіть нехороші думки, якщо пригадати ще й епізод з недавнього дніпровського дербі між Athletic Futsal і Сухою Балкою, головним арбітром якого теж був Євген Гордієнко. В тій грі наприкінці першого тайму гравець "атлетів" Ілля Терентьєв стрибком в ноги, автогеном, "зрізав" воротаря Сухої Балки Олександра Сіріцького.

Таке порушення – це небезпечна гра з загрозою нанесення травми супернику, але Євген Гордієнко тоді спочатку взагалі ніяк на порушення не відреагував, бо це був би шостий фол "атлетів" і треба було призначати дабл-пенальті. І тільки після тривалої паузи, в якій деякі представники команди з Жовтих Вод отримали від Гордієнка жовті картки за незгоду з відсутністю його рішення, під суттєвим тиском Сухої Балки арбітр таки прийняв рішення зафіксувати порушення, але Ілля Терентьєв обмежився лише жовтою карткою.

Які неоднозначні висновки? Коли одне помилкове рішення на користь однієї команди – це може бути випадком, коли їх вже не одне – це система, яка дає підстави говорити про корупційну складову, і вона не обов'язково з розряду монетизації. Є ще і інші аспекти, зокрема, наприклад, вплив зверху. Дуже не хотілось би думати, що арбітр, який в останні роки вважався кращим в України, ступив на той шлях, з якого повернення вже немає. Робота на кон'юнктуру зжирає і перемелює в своїх обіймах безжалісно.

Анатолій Подвойський