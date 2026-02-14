Фурнітура мінімально перемогла Авалон у 17 турі Екстра-ліги та повернулася в зону плейоф

У суботу, 14 лютого, відбувся матч 17 туру Екстра-ліги України з футзалу, в якому Фурнітура перемогла Авалон.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Завдяки цій перемозі команда з Коломиї повернулася у зону плейоф, піднявшись на 7-ме місце в турнірній таблиці (15 очок).

Зазначимо, що після поєдинку обидві команди долучилися до акції підтримки українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

17 тур, 14 лютого

Фурнітура – Авалон 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 15 Крамар, 1:1 – 32 Сніцаренко, 2:1 – 37 Блащук

Напередодні Асоціація футзалу України оголосила символічну п'ятірку найкращих гравців 16-го туру Екстра-ліги.