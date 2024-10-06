Капітан збірної Франції: Ми не повинні недооцінювати велику українську команду, у якої є бойовий дух

Капітан збірної Франції Кевін Рамірес із великою повагою ставиться до української команди, проти якої зіграє у матчі за третє місце ЧС-2024 з футзалу.

Своїми думками про колектив Олександра Косенка Рамірес поділився в коментарі пресслужбі Федерації футболу Франції.

"Це буде дуже складний матч проти команди, яка була близькою до фіналу та провела дуже сильну гру з Бразилією. Безумовно, українці створили Бразилії найбільше проблем на цьому чемпіонаті світу. Ми не повинні недооцінювати велику українську команду, у якої є бойовий дух і які звикла грати в таких матчах. Ми не можемо дочекатися матчу, щоб привести додому медалі"

Також Рамірес повідомив, що матч проти України стане для нього останнім на чемпіонатах світу.

"Оскільки мені 37 років, це буде мій останній матч на чемпіонаті світу. Я ніколи не думав, що буду боротися за медаль. Я дуже хочу закінчити на високій ноті, повернутися додому з медаллю на шиї та розділити її близькими людьми – сім ’єю, дружиною та вболівальниками, які підтримували та надихали нас. Ми віддамо все, що у нас є"

Бронзовий фінал ЧС-2024 відбудеться вже сьогодні, 6 жовтня. Початок поєдинку – о 15:30. Нагадаємо, на стадії півфіналу Україна у дрматичному матчі поступилася Бразилії, а Францію програла Аргентині. Обидві гри завершилися з рахунком 3:2 на користь латиноамериканських збірних.