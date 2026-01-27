УЄФА призначив суддівську бригаду на матч Євро-2026 Україна – Чехія
Визначилася делегація офіційних осіб на матч 3-го туру чемпіонату Європи 2026 з футзалу Чехія – Україна.
Відповідну інформацію опублікував офіційний сайт УЄФА.
Вирішальний для "синьо-жовтих" матч судитиме іспанський арбітр Алехандро Мартінес Флорес. Йому допомагатимуть Хуан Гальярдо, Даніел Маткович та Даг-Ерік Танґвік.
Список офіційних осіб на матч Чехія – Україна
- Головний арбітр – Алехандро Мартінес Флорес, Іспанія
- Другий арбітр – Хуан Гальярдо, Іспанія
- Третій арбітр – Даніел Маткович, Швейцарія
- Четвертий арбітр – Даг-Ерік Танґвік, Норвегія
- Хронометрист – Тельмен Ундрах, Норвегія
- Спостерігач арбітражу – Перрі Готьє, Бельгія
- Делегат УЄФА – Марія Маянс, Іспанія
Вирішальний поєдинок за вихід у плей-оф Євро-2026 відбудеться у середу, 28 січня. Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом.
"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Чехія – Україна.
Нагадаємо, що у першому турі підопічні Олександра Косенка сенсаційно поступилися Вірменії (1:2). У другому матчі Україна розгромила Литву (4:1). Для виходу в раунд п"синьо-жовтим" достатньо буде зіграти внічию.