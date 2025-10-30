Українське дербі в Лізі чемпіонів: ХІТ зустрінеться з Київ Футзалом

Сьогодні, 30 жовтня, відбудеться другий матч групового етапу Ліги чемпіонів з футзалу, в якому між собою зіграють дві українські команди.

О 18:00 на майданчику зустрінуться чинний чемпіон України ХІТ та об'єднана команда срібного та бронзового призера минулого чемпіонату Київ Футзал. Зустріч транслюватиме Київстар ТБ.

Ліга чемпіонів 2025/26 – груповий етап

Група 8, 2 тур, 30 жовтня

Київ Футзал (Україна) – ХІТ (Україна)

Зазначимо, що днем раніше, 29 жовтня, у стартовому турі ЛЧ Хіт декласував Форцу з Північної Македонії з рахунком 10:2. А ось Київ Футзал не зумів переграти словенську Вргніку (2:2).

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом матчів ХІТа та Київ Футзала на груповому етапі Ліги чемпіонів 2025/26. Додамо, що в наступну стадію вийде лише переможець групи.