ХІТ розгромив Фурнітуру, Кардинал та Сокіл зіграли внічию у четвертому турі Екстра-ліги

У суботу, 11 жовтня, відбулась низка матчів у межах четвертого туру чемпіонату України з футзалу.

У першому матчі ігрового дня Суха Балка із дублем Ніжника переграла Ураган, який у квітні здолав суперників у фіналі Кубку України.

Новачок чемпіонату Фурнітура не змогла нічого протиставити ХІТу – слабка реалізація моментів не дозволила забити навіть гол престижу (0:6).

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

4 тур, 11 жовтня

Суха Балка – Ураган 4:1 (4:0)

Голи: 1:0 – Ковальов, 1, 2:0 – Ніжник, 3, 3:0 – Ніжник, 4, 4:0 – Легендзевич, 15, 4:1 – Шотурма, 40

ХІТ – Фурнітура 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 – Сметаненко, 5, 2:0 – Педяш, 10, 3:0 – Блащук, 11 (автогол), 4:0 – Чернявський, 21, 5:0 – Жук, 29, 6:0 – Сагайдачник, 31

Кардинал-Рівне – Сокіл 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Крачук, 11, 1:1 – Данилюк, 20, 2:1 – Скибчик, 21, 2:2 – Хамдамов, 33

У завершальному матчі дня Авалон прийме у ці хвилини луцький Любарт.

Нагадаємо, що юнацька збірна України з футзалу програла Іспанії у результативному півфіналі чемпіонату Європи-2025. За підсумком турніру голкіпер "синьо-жовтих" потрапив до символічної збірної.