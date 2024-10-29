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Українські футзалісти вперше в історії отримають премію від УАФ

Олексій Мурзак — 29 жовтня, 17:50
Українські футзалісти вперше в історії отримають премію від УАФ
Збірна України з футзалу
АФУ

Вперше в історії гравці національної збірної України з футзалу отримають премію від Української асоціації футболу.

Про це повідомив президент Асоціації футзалу України Сергій Владико, який підбив підсумки тріумфального виступу збірної України на чемпіонаті світу 2024 року в Узбекистані.

"Вперше в історії УАФ українські футзалісти отримують премію від асоціації, і цей успіх є спільним досягненням. Вперше нас вітає міністр молоді та спорту, що підкреслює важливість нашої роботи.

За кожною перемогою стоїть команда людей, без яких цей результат був би неможливим. Вся система працювала як єдиний механізм, підтверджуючи силу нашої взаємодії. Міністр вірить нам і допомагає. Президент УАФ довіряє мені, я довіряю головному тренеру, а він – гравцям, які у свою чергу підтримують його", – зауважив Сергій Владико.

Нагадаємо, на мундіалі українці завоювали бронзові нагороди у матчі за третє місце проти Франції.

На груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4). За крок до фіналу підопічні Косенка поступилися майбутнім шестиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).

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Українська асоціація футболу (УАФ)

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