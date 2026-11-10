Учасник 1/8 фіналу Кубку України зі скандалом знявся з усіх регіональних змагань
Маяк Сарни
Учасник 1/8 фіналу Кубку України Маяк з міста Сарни оголосив про зняття з регіональних змагань Рівненської області.
Пр це клуб повідомив у своїх соцмережах.
"У зв'язку із ситуацією, що склалася в Рівненській обласній асоціації футболу, та обставинами, які викликають серйозні питання щодо принципів організації змагань, ухвалення рішень і рівності всіх учасників, ФК Маяк (Сарни) ухвалив рішення припинити участь в обласних змаганнях під егідою РОАФ.
Ми переконані, що футбол має розвиватися на засадах справедливості, прозорості, рівності та взаємної поваги", – йдеться у повідомленні.
У підсумку, керівництво клубу повідомила про припинення участі команди у Кубку Рівненської області сезону-2026/27 та чемпіонаті області.
Також у Маяку додали, що готові повернутись до обласних змагань, але за певних умов.
"ФК Маяк готовий повернутися до обласних змагань, але лише за умови зміни керівництва Рівненської обласної асоціації футболу та запровадження нових принципів роботи, заснованих на прозорості, рівності й повазі до всіх клубів.
Ми не відмовляємося від футболу, своїх амбіцій і подальшого розвитку. "Маяк" і надалі представлятиме Сарненщину та Рівненщину на всеукраїнському рівні й боротиметься за найвищі результати", – наголосили у команді".
Зазначимо, що Маяк є одним з найтитулованіших клубів Рівненщини: на їхньому рахунку сім чемпіонатів області. 5 Кубків та 4 Суперкубки.
Нещодавно Маяк сенсаційно пробився до 1/8 фіналу Кубку України, де мінімально поступився одному з лідерів УПЛ Харкову.