Учасник 1/8 фіналу Кубку України зі скандалом знявся з усіх регіональних змагань

Учасник 1/8 фіналу Кубку України Маяк з міста Сарни оголосив про зняття з регіональних змагань Рівненської області.

Пр це клуб повідомив у своїх соцмережах.

"У зв'язку із ситуацією, що склалася в Рівненській обласній асоціації футболу, та обставинами, які викликають серйозні питання щодо принципів організації змагань, ухвалення рішень і рівності всіх учасників, ФК Маяк (Сарни) ухвалив рішення припинити участь в обласних змаганнях під егідою РОАФ.

Ми переконані, що футбол має розвиватися на засадах справедливості, прозорості, рівності та взаємної поваги", – йдеться у повідомленні.

У підсумку, керівництво клубу повідомила про припинення участі команди у Кубку Рівненської області сезону-2026/27 та чемпіонаті області.

Також у Маяку додали, що готові повернутись до обласних змагань, але за певних умов.

" ФК Маяк готовий повернутися до обласних змагань, але лише за умови зміни керівництва Рівненської обласної асоціації футболу та запровадження нових принципів роботи, заснованих на прозорості, рівності й повазі до всіх клубів.

Ми не відмовляємося від футболу, своїх амбіцій і подальшого розвитку. "Маяк" і надалі представлятиме Сарненщину та Рівненщину на всеукраїнському рівні й боротиметься за найвищі результати", – наголосили у команді".

Зазначимо, що Маяк є одним з найтитулованіших клубів Рівненщини: на їхньому рахунку сім чемпіонатів області. 5 Кубків та 4 Суперкубки.

Нещодавно Маяк сенсаційно пробився до 1/8 фіналу Кубку України, де мінімально поступився одному з лідерів УПЛ Харкову.