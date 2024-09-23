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Гравець збірної Нідерландів: Україна більш досвідченіша команда, ніж ми

Руслан Травкін — 23 вересня, 18:10
Гравець збірної Нідерландів: Україна більш досвідченіша команда, ніж ми
Асоціація футзалу України

Один із лідерів збірної Нідерландів з футзалу Ісмаїл Уадду поділився очікуваннями від гри 1/8 фіналу ЧС-2024, у якому його команда зіграє проти України.

Слова Уадду наводить сайт FIFA.

"Вони справді сильна команда. Вони мають набагато більше досвіду в цих іграх, ніж ми. Але ми будемо боротися.

Ми разом із тренером придумуємо хороший план гри. Ми віримо, що у нас є можливість провести гарну гру. Якщо ми зробимо все так, як треба, ми зможемо їх перемогти", – сказав нідерландський футзаліст.

Поєдинок України проти Нідерландів відбудеться у вівторок, 24 вересня.

Нагадаємо, ЧС-2024 почався для "синьо-жовтих" провалом у грі з Аргентиною. Потім був розгром Анголи та важка перемога над Афганістаном.

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