Гравець збірної Нідерландів: Україна більш досвідченіша команда, ніж ми
Асоціація футзалу України
Один із лідерів збірної Нідерландів з футзалу Ісмаїл Уадду поділився очікуваннями від гри 1/8 фіналу ЧС-2024, у якому його команда зіграє проти України.
Слова Уадду наводить сайт FIFA.
"Вони справді сильна команда. Вони мають набагато більше досвіду в цих іграх, ніж ми. Але ми будемо боротися.
Ми разом із тренером придумуємо хороший план гри. Ми віримо, що у нас є можливість провести гарну гру. Якщо ми зробимо все так, як треба, ми зможемо їх перемогти", – сказав нідерландський футзаліст.
Поєдинок України проти Нідерландів відбудеться у вівторок, 24 вересня.
Нагадаємо, ЧС-2024 почався для "синьо-жовтих" провалом у грі з Аргентиною. Потім був розгром Анголи та важка перемога над Афганістаном.