Переможне повернення до старої назви та жорсткий реванш з антирекордом тренера: найцікавіше про 17-й тур Екстраліги

Після місячної перерви, пов'язаної з чемпіонатом Європи, регулярний чемпіонат у футзальній Екстралізі відновився матчами сімнадцятого туру. Перший з них відбувся в п'ятницю в Луцьку, де Любарт та Кардинал-Авангард вперше в сезоні виявили переможця очної гри. Команди Назара Бугайчука та Павла Дармовіса раніше двічі грали в Рівному, і обидві гри завершилися нічиїми – 0:0, яка пішла в залік чемпіонату, і 5:5 в першій грі 1/8 фіналу Кубку України.

Друга з них була лише тиждень тому, і як же вражаюче не схожими на себе виглядали команди в Луцьку. Краще роботу над помилками провели рівняни, які вже на п'ятій хвилині оформили собі перевагу у два м'ячі. Лучани лише моментами спалахували, але в атаках були не винахідливими, натомість "кардиналівці" не вибачали господарям помилок біля їхніх воріт. Перемога 5:2 Кардинала-Авангард – абсолютно закономірний підсумок гри.

Любарт і Кардинал-Авангард – єдина пара суперників, які в першому колі зіграли внічию, в решті ж пар можна було вести мову про реванши. Перший з них відбувся в суботній грі в Королівці, де Фурнітура приймала Авалон. У в'язкій, навіть виснажливій грі що для самих гравців, що для вболівальників, коломиянам на 37-й хвилині вдалося відзначитися голом Василя Блащука, якій став переможним. 2:1 – такою була відповідь "Фурнітури" за поразку 3:4 в шостому турі в Броварах.

Дуже близькою до того, щоб поквитатися за поразку 2:3 в першому колі від Athletic Futsal, була Суха Балка. Ще на передостанній хвилині підопічні Станіслава Гончаренка були попереду 3:2, і якщо б гра так і завершилася, то ця звитяга була б цілком логічною, адже жовтоводці протягом гри мали перевагу. Але "атлетів" врятував бразилець Андре Луіз, реванш зірвався, і кожна команда отримала по одному очку.

Сокіл з Івано-Франківська після гри з Ураганом повертався повністю собою задоволений. Така болюча поразка, якої хмельничани зазнали вдома від франківців, програвши 1:7, обов'язково вимагала сатисфакції. Сокіл, до речі, на минулому тижні на Прикарпаття їздив двічі. В грі Кубку України підопічні Романа Ковальчика розчарували своїх вболівальників, зігравши внічию з аматорами з клубу Рибак-Галія. Висновки були зроблені правильні, і на Ураган приїхала зовсім інша команда. Прізвища були ті ж самі, але всередині себе гравці приїхали битися за клуб і за своє ім'я. Двічі хмельничани програвали протягом гри, двічі повертали собі перевагу в рахунку, а коли збільшили її до 5:3, впевнено довели гру до перемоги 8:4. Це не "мінус 6" як було при поразці, але і "плюс 4" всіх в Соколі задовольнили.

В Одесі, де грали Tyre Expert і SkyUp Futsal, реванш господарів за 2:6 в першому колі був найменш очікуваним. Його в підсумку не відбулося, і киянам після перемоги 5:2 потрібно лише одне очко, щоб де-юре забезпечити собі місце за підсумком регулярного чемпіонату не нижче другого.

Tyre Expert – SkyUp Futsal

Повернення SkyUp Futsal

Практично за лічені дні до повернення змагань на внутрішній арені футзальний клуб Kyiv Futsal повідомив, що надалі він виступатиме під назвою SkyUp Futsal. Коло замкнулося логічним чином. Нагадаємо, що влітку минулого року відбулося незрозуміле багатьом злиття-поглинання двох столичних клубів Aurora Team і SkyUp Futsal. Те, що домінуючою стороною були "авіатори", стало очевидним, коли очолив новостворений Kyiv Futsal головний тренер SkyUp Futsal Тарас Шпичка. В переважній більшості в нову команду увійшли саме його гравці, а от багатьом "аврорівцям" довелося шукати собі нові команди.

Таке злиття-поглинання дозволило заявитися в Лігу чемпіонів саме клубу Kyiv Futsal, і треба визнати, що у України не було іншого варіанту зберегти в Лізі чемпіонів дві команди. В разі, якщо б оцього злиття-поглинання не відбулося, після зникнення з футзальної мапи Aurora Team Україна залишилася б в Лізі чемпіонів з одним ХІТом. Чому? Бо вимоги УЄФА не дозволяють грати в Лізі чемпіонів бронзовому призеру чемпіонату. Це має бути чемпіон країни, або в разі його відмови (такі випадки з різних причин в історії футзального єврокубку були не поодинокими) заміна можлива тільки на срібного призера. Якщо і він відмовиться, то країна просто втратить місце в Лізі чемпіонів.

Тож, погравши після вильоту в жовтні минулого року з Ліги чемпіонів ще три місяці, Kyiv Futsal дограв під цією назвою до чемпіонату Європи, а протягом паузи в чемпіонаті були вирішені всі технічні моменти, щоб надалі можна було повернутися до назви SkyUp Futsal, від якого було все фінансування клубу під назвою Kyiv Futsal.

Гра туру

Матчі між командами з Дніпропетровщини ще з часів їхнього спільного перебування в першій лізі набули принциповості, а те, що Athletic Futsal і в рік свого дебюту в Екстралізі, та й в поточному чемпіонаті показує кращі результати, не дає спокою керівництву жовтоводців, які в грудні минулого року запросили на посаду головного тренера Станіслава Гончаренка. Саме на нього було покладене важке завдання витягнути Суху Балку з того складного становища, в якому вона опинилася – реальна перспектива не потрапити в плейоф. Це в ситуації, коли напередодні сезону ставилося завдання бути мінімум в четвірці.

Athletic Futsal – Суха Балка

З грудня кожна гра Сухої Балки в центрі уваги, і перша перемога до Станіслава Гончаренка з новою командою прийшла лише в попередньому турі, коли вдалося перемогти 2:0 аутсайдера турнірної таблиці луцький Любарт. В паузі чемпіонату очікувалося, що Суха Балка вийде на новий, вищий рівень, але 10 лютого на жовтоводців чекало розчарування у вигляді блідої нічиєї з першоліговим Альянсом. В матчі з Athletic Futsal жовтоводці просто зобов'язані були видати таку гру, яка мала б показати всій футзальній спільноті, що їм під силу подолати чорну смугу.

На майданчику "атлетів" Суха Балка вже зі стартових хвилин почувала себе по-господарські. Підопічні Станіслава Гончаренка вигравали більшість одноборств, були швидшими, агресивнішими, і логічно повели в рахунку. І надалі жовтоводці продовжували тиснути на суперника, десь захопилися атаками й пропустили контрвипад "атлетів", який точним ударом з гострого кута завершив Артем Файдор. Ближче до перерви Суха Балка після голу Владислава Ніжника повела в рахунку, і яким би був важливим третій м'яч. Втім, отримавши право на десятиметровий за чотири секунди до перерви, капітан Сухої Балки Анатолій Мілінький не зміг переграти Богдана Мещерякова.

Другий тайм розпочався з голу Артема Щура, який невідпорно пробив у дев'ятку. За рівної гри Сухій Балці вдалося втретє повести в рахунку за рахунок майстерно розіграного стандарту. Відставання в рахунку примушувало "атлетів" розкриватися, ризикувати з підключеннями Мещерякова, і у Сухої Балки було кілька спроб вразити порожні ворота. Четвертий м'яч закрив би гру, його не сталося, а стався гол Андре Луіза, який привів гру до нічиєї. Це був небажаний результат для обох команд. "Атлетам" дихає в спину Сокіл, який прагне потіснити дніпрян з третього місця. Щодо Сухої Балки, навіть це одно очко дозволило піднятися на сьоме місце, але зовсім поруч Фурнітура, та й Авалон з Tyre Expert дихають в спину.

Позитив для жовтоводців – це все ж таки той рівень гри, який вони продемонстрували з Athletic Futsal. За тиждень у Сухої Балки домашня гра з Фурнітурою, в обох команд по 15 очок – буде дуже цікаво.

Гол туру

24-річний гравець Кардиналу-Авангард Любомир Парфенюк не з-поміж тих, хто в рівненській команді регулярно вписує своє прізвище в протокол як автор забитого голу. Так, минулого сезону він в чемпіонаті лише двічі вражав ворота суперників, що є найгіршим показником в команді. Цього сезону Парфенюк трохи покращив свою результативність, у виїзній грі з Любартом забив свій четвертий м'яч та ще й такий якісний, що цілком заслуговує на визнання "голом туру".

На 27-й хвилині, коли рахунок ще був доволі хитким – 1:2 на користь рівнян, Парфенюк прийняв м'яч від голкіпера Дмитра Дяченка біля правої бровки й почав зміщуватися в центральну зону. Перед ним був Богдан Гладун, але Любомир дочекався моменту, коли суперник буде не в змозі завадити йому пробити, після чого пробив по воротах з десяти метрів. Це був ідеальний удар – м'яч на великій швидкості залетів у ворота в дев'ятку. Все було зроблено настільки швидко і несподівано для воротаря Любарта Станіслава Горніка, що він нічим не зміг допомогти своїй команді.

Хет-трик туру

Після матчів туру в Екстралізі до дванадцяти збільшилася кількість гравців, яким в одній грі вдалося тричі розписатися у воротах суперника. Гравець Сокола Олег Гуцуляк видав в Івано-Франківську шикарний матч, чим допоміг своїй команді здобути перемогу 8:4. Особистим же внеском Олега стали три м'ячі, два з яких він забив в першому таймі з інтервалом у 20 секунд.

Цікаво, що Олег займатися футболом почав саме на Прикарпатті, але влітку 2020 року опинився в Соколі. Раніше Гуцуляк неодноразово виїжджав з хмельничанами в рідний регіон, але надмірне бажання проявити себе не йшло на користь. За роки виступів за Сокіл Олег неодноразово відмічався дублями, а от три м'ячі в одній грі забив вперше. Восени Гуцуляк серйозно травмувався, багато ігор пропустив, через що в його активі було лише два м'ячі, і от такий сплеск результативності з хет-триком.

Зазначимо, що хет-трики в іграх чемпіонату фіксувалися тринадцять разів, і лише Олександру Педяшу вдалося двічі провернути "трюк з капелюхом".

Дабл-пенальті туру

Три дабл-пенальті, призначені в турі, практично не змінили невтішну загальну статистику з їхньою реалізацією, адже забитий був лише один десятиметровий з трьох. За чотири секунди до перерви в грі Athletic Futsal – Суха Балка господарі вшосте порушили правила, і гості мали чудову можливість свою перевагу 2:1 збільшити до двох м'ячів. Жовтоводці вперше в сезоні отримали право на дабл-пенальті, і всю відповідальність взяв на себе капітан команди Анатолій Мілінький, який в першому таймі участі в грі не приймав. Тут не зайвим буде пригадати, що минулого сезону Мілінький в Сухій Балці чотири рази пробивав "десятку", але реалізував її лише одного разу. Як з'ясувалося, це було не кращим рішенням жовтоводців, і м'яч після удару Мілінького відбив голкіпер "атлетів" Богдан Мещеряков, після чого став десятим воротарем, якому вдалося виручити свою команду при дабл-пенальті.

Два дабл-пенальті були призначені у ворота SkyUp Futsal, а загалом "десятки" у ворота команди Тараса Шпички ставилися рекордні в Екстралізі сім разів. Чому гравці цієї команди так легко йдуть на порушення, одна з причин це впевненість, що врятують воротарі, бо Ілля Бакінський разом з Юрієм Савенком разом відбили чотири дабл-пенальті. Коли на 34-й хвилині "авіатори" вшосте порушили правила, у їхніх воротах залишився Юрій Савенко, який не зміг відбити удар Владлена Чебанюка.

Через тринадцять секунд сьомий фол SkyUp Futsal, і рятувати команду від неприємностей в протистоянні з Чебанюком вийшов Ілля Бакінський. Цього разу гравець Tyre Expert не був таким вправним і потужним ударом струсонув поперечину. Для одеситів це була вже четверта нереалізована "десятка" з семи спроб.

Загальна статистка по Екстралізі: з 27-ми дабл-пенальті реалізовані вісім, що складає 29,6 відсотка.

Воротарі-голеадори

Два найближчі переслідувачі найкращого бомбардира серед воротарів Екстраліги Олександра Сухова, Сергій Шевченко і Юрій Савенко, в сімнадцятому турі зробили по одному кроку, щоб скоротити від нього відставання, і обидва це зробили в притаманному для воротарів стилі – голами у порожні ворота. Голкіпер Сокола, спіймавши м'яч після невдалого удару Петра Шотурми, пробив зі своїх володінь так, що м'яч вдарився в паркет, від якого залетів до сітки в дев'ятку. Цей гол рахунок 4:6 змінив на 4:7 і перекреслив сподівання франківців на порятунок.

Такої ж важливості був і м'яч, забитий Юрієм Савенком у ворота Tyre Expert 36-й хвилині. За рахунку 2:4 одесити ще плекали якісь надії на нічию, точний же постріл воротаря SkyUp Futsal їх остаточно поховав.

Після січневого дубля у ворота Tyre Expert воротар ХІТа Олександр Сухов має у своєму активі 17 м'ячів в матчах Екстраліги. Юрій Савенко з тринадцятьма м'ячами йде в рейтингу воротарів-голеадорів на другому місці, яке він поділяє з Віталієм Дєнюжкіним, нинішнім головним тренером першолігового Фантома. Сергій Шевченко з дванадцятьма м'ячами в цьому списку четвертий. Шевченко і Савенко збільшили кількість воротарів, які вражали протилежні ворота, до дев'яти, а загалом ці дев'ять воротарів забили десять м'ячів.

Рестарт Шаропіньо

В січневе трансферне вікно SkyUp Futsal підписав кількох бразильських легіонерів, які грали в команді минулого сезону, але влітку повернулися на батьківщину. Серед них найпомітніший – Шаропіньо, який за пів сезону-24/25 тільки в чемпіонаті настріляв 26 м'ячів. Залишається тільки здогадуватися, скільки у нього було голів, якби він відіграв весь сезон повністю. Втім, не менш цікаво буде поспостерігати за тим, чи зможе Шаропіньо перевершити свій показник у 26 м'ячів за ту частину чемпіонату, що залишилася в сезоні-25/26.

Так би мовити, повторний дебют Шаропіньо за SkyUp Futsal відбувся в кубковій грі "авіаторів" проти Фантома, в якій бразилець відзначився одним результативним ударом. Але то кубок, в чемпіонаті ж Шаропіньо розпочався з дубля у ворота Tyre Expert, який він оформив протягом п'яти хвилин другого тайму.

Сумне досягнення Юрія Іванишина

Третього червня 2024 року Юрій Іванишин після призначення виконувачем обов'язків головного тренера Урагану фактично очолив цю команду на тренерському містку. З того часу у команди були і яскраві перемоги, і болючі поразки, більшість яких припадає на поточний сезон.

"Ураганівці" дуже багато пропускають, зокрема, в другому турі в грі проти Kyiv Futsal встановили клубний антирекорд часів Юрія Іванишина, пропустивши дев'ять м'ячів. Сьомого січня у виїзній грі з дванадцятого туру проти ХІТа франківці зупинилися в кроці від такої кількості пропущених м'ячів, програвши 1:8. Тиждень тому в Урагана була кубкова гра проти ХІТа вже вдома – і знову поразка 1:7.

В сімнадцятому турі після гри з Соколом підопічні Юрія Іванишина перекрили й цей показник, пропустивши вже вісім м'ячів. Довелося серйозно поритися в архівах, щоб знайти, що востаннє Ураган на своєму майданчику пропускав вісім м'ячів майже чотирнадцять років тому, ще в чемпіонаті України-2011/2012, коли 25 лютого 2012 року в Івано-Франківську програв Енергії 5:8.

Анатолій Подвойський