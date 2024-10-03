Лисенчук прокоментував поразку збірної України у матчі проти Бразилії

Колишній головний тренер збірної України з футзалу Геннадій Лисенчук вважає, що "синьо-жовті" не заслуговували на поразку у півфінальному матчі чемпіонату світу 2024 проти Бразилії.

Його слова передає Sport.ua.

"На мій погляд, українська збірна заслуговувала кращої долі. Принаймні не програти в основний час. Була обрана правильна тактика на гру, яка базувалася на швидких переміщеннях після втрат м'яча латиноамериканцями. Прикро тільки, що вийшовши вперед наприкінці першого тайму, хлопці розтринькали цю перевагу відразу після перерви. Думаю, що це був звичайний збій в діях добре відрегульованого механізму. А далі були гойдалки, коли суперники по черзі створювали гольові моменти. Вважаю, що українці були ближчими до гола. Прикро програвати в матчі, де в української збірної багато що виходило. Сподіваюся, що вона увійде в історію, якщо візьме гору в поєдинку за бронзові медалі", – сказав фахівець.

Зазначимо, що Україна вдруге в історії грала у півфіналі чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося у 1996 році, тоді "синьо-жовті" посіли 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.

У матчі за третє місце Україна зіграє проти невдахи у парі Аргентина – Франція. Матч пройде завтра, 3 жовтня, о 18:00 за київським часом.

Бронзовий та золотий фінали відбудуться в один день – 6 жовтня. Збірна України побореться за медалі о 15:30 за київським часом, а "селеасо" вперше за 12 років спробують завоювати титул чемпіонів світу з футзалу о 18:00.