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Львівська Енергія попрощалася з головним тренером та гравцями основи

Андрій Мошкун — 2 липня 2025, 06:53
Львівська Енергія попрощалася з головним тренером та гравцями основи
ФК Енергія

Футзальний клуб Енергія зі Львова оголосив про завершення співпраці з головним тренером Валерієм Легчановим та гравцями основної команди.

Про це йдеться на сторінці клубу у Facebook.

Енергія подякувала за співпрацю головному тренеру Валерію Легчанову, а також – гравцям команди: капітану Михайлу Зваричу, Тарасу Кузю, Володимиру Кардашу, Віталію Радевичу, Михайлу Грицині, Миколі Грицині, Ярославу Кваснію, Володимиру Буньо, Андрію Цілику, Андрію Теряєву, Роману Гуралю, Ростиславу Гулю, Роману Кітору, Святославу Дубику.

В клубі заявили, що продовжуватимуть свою діяльність, однак з фінансових причин беруть паузу у виступах в Екстралізі з футзалу, зосередившись на вихованні дітей та молоді.

"Водночас ми відкриті до партнерства та спонсорства, і за сприятливої ситуації готові відновити виступи Енергії на найвищому рівні якнайшвидше", – йдеться у повідомленні.

Енергія має статус найстарішого чинного футзального клубу України та в наступному році відзначатиме 25-річчя з часу свого заснування.

Клуб є триразовим чемпіоном України та п’ятиразовим володарем Кубку України.

Раніше повідомлялося, що Екстраліга оголосила список учасників та дату старту чемпіонату.

Екстраліга Енергія футзал Валерій Легчанов

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