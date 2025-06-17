У сезоні 2025/26 склад учасників Екстра-ліги поповнить клуб з Одеси
АФУ
Одеський клуб Тайр Експерт підтвердив свою участь у наступному розіграші елітного дивізіону Чемпіонату України з футзалу.
Про це повідомила пресслужба Екстра-ліги.
У сезоні 2024/25 одеська команда виграла Першу лігу.
Раніше Асоціація футзалу України також підтвердила включення клубу Фурнітура з Коломиї (Івано-Франківської області) у чемпіонат Екстра-ліги сезону-2025/26.
Також стало відомо, що Аврора та SkyUp Futsal оголосили про об’єднання.
Водночас не зіграє у наступному сезоні чемпіонату Енергія зі Львова.
Нагадаємо, 15 червня ХІТ вирвав перемогу над Авророю і втретє поспіль став чемпіоном України.