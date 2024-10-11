Любарт дебютував з поразки від Урагану, Сокіл розбив in.IT у 1-му турі Екстраліги

Сьогодні, 11 жовтня, двома матчами розпочався розіграш чемпіонату України з футзалу-2024/25.

Бронзовий призер минулого сезону Ураган (Івано-Франківськ) не мав проблем у зустрічі проти дебютанта вищого дивізіону – луцького Любарта (4:1).

Водночас львівський in.IT з рахунком 0:3 поступився хмельницькому Соколу.

Чемпіонат України – Екстраліга

1 тур, 11 жовтня

Ураган – Любарт 4:1

in.IT – Сокіл 0:3

Нагадаємо, минулого сезону чемпіоном України став київський ХІТ. У фінальному протистоянні команда Олега Лук’яненка не залишила шансів Енергії.

Нещодавно збірна України з футзалу встановила історичне досягнення, посівши третє місце на чемпіонаті світу-2024 в Узбекистані. Зазначимо, що більшість збірників є представниками національної першості.