Атлетик зіграє проти Любарта в матчі 8 туру Екстра-ліги

Сьогодні, 8 грудня, відбудеться матч 8 туру української Екстра-ліги з футзалу.

Атлетик із міста Дніпро прийме Любарт. Гра розпочнеться о 12:00.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

8 тур, 8 грудня

12:00 Атлетик – Любарт

Обидва клуби знаходяться в нижній частині таблиці. Атлетик має 10 очок і посідає 9-те місце. Любарт розташувався слідом за опонентом, маючи лише 4 бали.

Гірше виступають лише МСК Харків, який набрав 3 очки, а на дні турнірної таблиці розташовується львівський in.IT. Львів'яни програли всі 8 поєдинків. Після таких результатів їхній тренер вирішив подати у відставку.