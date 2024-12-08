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Атлетик зіграє проти Любарта в матчі 8 туру Екстра-ліги

Руслан Травкін — 8 грудня 2024, 09:29
Атлетик зіграє проти Любарта в матчі 8 туру Екстра-ліги
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Сьогодні, 8 грудня, відбудеться матч 8 туру української Екстра-ліги з футзалу.

Атлетик із міста Дніпро прийме Любарт. Гра розпочнеться о 12:00.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
8 тур, 8 грудня

12:00 Атлетик – Любарт

Обидва клуби знаходяться в нижній частині таблиці. Атлетик має 10 очок і посідає 9-те місце. Любарт розташувався слідом за опонентом, маючи лише 4 бали.

Гірше виступають лише МСК Харків, який набрав 3 очки, а на дні турнірної таблиці розташовується львівський in.IT. Львів'яни програли всі 8 поєдинків. Після таких результатів їхній тренер вирішив подати у відставку.

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