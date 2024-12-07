Ураган розгромив Харків у неймовірному матчі з 18-ма голами у 8 турі Екстра-ліги

У суботу, 7 грудня, відбудеться три матчі 8 туру української Екстра-ліги з футзалу.

Відкривав ігровий день поєдинок між івано-франківським Ураганом та одним з аутсайдерів чемпіонату МСК Харків. Зустріч завершилася з неймовірним рахунком 14:4 на користь Урагана.

Клуб з Івано-Франківська наразі йде другим із 17 балами в активі, Харків з однією перемогою за 8 матчів залишився передостаннім (3 очки).

У ще одному матчі Кардинал-Рівне програв Сухій Балці. Тепер в обох клубів по 10 очок та 7-8 місця відповідно.

Завершуватиме програму дня матч між чинним чемпіоном чемпіонату України, ХІТ Київ, та командою, що досі не здобула жодного очка в турнірній таблиці, in.IT Львів.

Чемпіонат України – Екстра-ліга

8 тур, 7 грудня

Ураган – МСК Харків 14:4 (4:1)

Кардинал-Рівне – Суха Балка 1:2 (0:0)

16:00. in.IT – ХІТ Київ

Напередодні гравець збірної України та футзальної Аврори Ростислав Семенченко став найкращим гравцем листопада в Екстра-лізі.