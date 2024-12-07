Дуже мало людей з характером: аутсайдер Екстра-ліги залишився без тренера

Андрій Федюк покинув пост головного тренера футзальної команди in.IT. Він незадоволений ставленням більшості футзалістів до матчів.

Про це повідомив сам наставник "айтішників". Його слова передає асоціація футзалу України.

"Дуже мала кількість людей в команді в яких є характер і які хочуть за щось боротися, а велика кількість людей просто пливе за течією. На жаль, я цій команді вже нічим не зможу допомогти", – сказав Федюк.

Наставник сказав це у післяматчевому інтервʼю після гри in.IT - ХІТ, в якому львівʼяни поступилися 0:9.

Для команди це була восьма поразка в Екстра-лізі за 8 турів поточного сезону. Клуб посідає останню сходинку в турнірній таблиці.

Наразі не відомо, хто буде виконувати обовʼязки головного тренера.