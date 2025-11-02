Суха Балка розгромила Фурнітуру та здобула другу перемогу в сезоні Екстра-ліги
Сьогодні, 2 листопада, у програмі сьомого туру української Екстра-ліги сезону-2025/26 заплановані три матчі.
Ігровий день відкривало протистояння аутсайдерів чемпіонату: Фурнітура приймала Суху Балку. Гості здобули свою другу перемогу в сезоні, розгромивши новачка Екстра-ліги з рахунком 5:2.
Попереду на фанатів очікують ще два поєдинки. Спочатку зіграють інші новачки чемпіонату, а саме Тайр Експерт та Авалон. День закриватимуть Любарт та Сокіл.
Екстра-ліга-2025/26 – регулярний сезон
7 тур, 2 листопада
Фурнітура – Суха Балка 2:5 (2:4)
Голи: 1:0 – 3 Нападюк, 1:1 – 4 Ніжник, 1:2 – 10 Сорокін, 1:3 – 11 Легендзевич, 1:4 – 12 Пелех, 2:4 – 19 Романчук, 2:5 – 38 Горовой.
- 15:00 Тайр Експерт – Авалон
- 16:00 Любарт – Сокіл
Нагадаємо, що вчора, 1 листопада, сьомий тур Екстра-ліги стартував з перемоги Атлетика над Кардиналом.
Того ж дня українські клуби виступили в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів: Київ Футзал розгромив Форцу, у той час, як ХІТ вирвав перемогу над Вргнікою та путівку до 1/8 фіналу.