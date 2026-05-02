Визначилися перші півфіналісти Екстра-ліги: результати матчів 1/4 фіналу

У суботу, 2 травня, відбулися чергові матчі 1/4 фіналу Екстра-ліги України з футзалу, які визначили перших півфіналістів.

Так, вперше в історії першості в 1/2 пробився Атлетик Футзал, який пройшов Кардинал Авангард. Дніпряни здобули три перемоги (3:1 та 7:5 вдома і 1:2 на виїзді).

Другим учасником півфіналу став столичний ХІТ, який у третьому матчі серії з рахунком 5:2 переграв Фурнітуру. До цього кияни виграли 8:0 та 6:4.

Наступним суперником чинних чемпіонів та володарів Кубку України стане переможець пари Сокіл – Ураган. Хмельничани вдруге повели у серії, і завтра, 3 травня, можуть зробити вирішальний крок до півфіналу.

Водночас Суха Балка вдруге переграла SkyUp і також вийшла вперед у серії.

Екстра-ліга-2025/26.

1/4 фіналу, треті матчі, 2 травня

Ураган – Сокіл 1:3 (0:1)

Рахунок в серії 1:2

Голи: 0:1 – 18 Гуль, 1:1 – 23 Шотурма, 1:2 – 33 Абзалов, 1:3 – 40 Абзалов

Кардинал Авангард – Атлетик Футзал 1:2 (1:1)

Рахунок в серії 0:3

Голи: 1:0 – 13 Малиновський, 1:1 – 14 Нагорний, 1:2 – 24 Файдор

Суха Балка – SkyUp 2:1 (1:0)

Рахунок в серії 2:1

Голи: 1:0 – 12 Ярошенко, 2:0 – 32 Ковальов, 2:1 – 37 Віні

Фурнітура – ХІТ 2:5 (1:2)

Рахунок в серії 0:3

Голи: 0:1 – 5 Жук, 1:1 – 7 Сухов (аг), 1:2 – 8 Жук, 1:3 – 27 Чернявський, 2:3 – 33 Гаврилюк, 2:4 – 39 Первеєєв, 2:5 – 40 Жук

З попередніми матчами можна ознайомитися за цим посиланням.