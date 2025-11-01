Атлетик у непростому матчі обіграв Кардинал в чемпіонаті України

Сьогодні, 1 листопада, відбувся стартовий матч 7-го туру чемпіонату України з футзалу, в якому Атлетик обіграв Кардинал-Рівне.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Зустріч, яка мала розпочатися о 12:00 за київським часом, була відкладена через повітряну тривогу в Дніпрі. Тож на старт матчу команди вишли зарядженими. Як підсумок – два швидкі голи. На третій хвилині Волянюк вивів Рівне вперед, а Нагорний миттєво відновив паритет.

У кінцівці першого тайму гру призупинили через чергову повітряну тривогу. Згодом матч відновився, але до перерви жодна команда більше не забила. Все вирішилося на останніх 5 хвилинах другого тайму, коли спершу Терентьєв вивів Атлетик вперед, а потім Зінгель зняв питання щодо переможця.

Екстра-ліга – регулярний сезон

7 тур, 1 листопада

Атлетик Футзал – Кардинал-Рівне 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 3 Волянюк, 1:1 – 4 Нагорний, 2:1 – 35 Терентьєв, 3:1 – 39 Зінгель

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, відбудуться останні матчі групового етапу Ліги чемпіонів з футзалу для українських клубів: ХІТ змагатиметься за вихід у плейоф, а Київ Футзал – за друге місце.