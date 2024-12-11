Кіпр – Україна: де дивитися матч відбору на Євро-2026

Збірна України з футзалу зустрінеться з Кіпром у першому турі відбіркового етапу до чемпіонату Європи-2026 з футзалу.

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 13 грудня, на арені "Tassos Papadopoulos Eleftheria Indoor Hall" у Нікосії. Зустріч розпочнеться об 11:00 за київським часом.

Пряма трансляція відбудеться на YouTube-каналі, ОТТ-платформі та телеканал Setanta Sports.

Напередодні тренерський штаб "жовто-синіх" на чолі з Олександром Косенком викликав п'ятнадцять гравців.

Воротарі: Олександр Сіріцький, Юрій Савенко, Олександр Сухов.

Універсали Владислав Первєєв, Назар Швед, Андрій Мельник, Євгеній Жук, Микола Микитюк, Ігор Чернявський, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк, Ігор Корсун, Ярослав Лебідь, Ростислав Семенченко, Михайло Зварич.

Раніше з’явилась інформація, що ключовий гравець збірної не допоможе команді у кваліфікації на Євро-2026.