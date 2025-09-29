Україна U-19 – Португалія U-19: де дивитися матч юнацького Євро з футзалу

Збірна України з футзалу U-19 проведе другий поєдинок групового етапу чемпіонату Європи, який цього року проходить у Молдові. Суперником команди стане чинний чемпіон Європи – збірна Португалії.

Матч відбудеться у неділю, 29 вересня. Початок зустрічі – о 20:30 за київським часом.

Подивитися гру молодіжної збірної України проти чинних чемпіонів Європи можна буде у прямій трансляції на платформі MEGOGO за підписками: підписками Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату українська команда здобула впевнену перемогу над збірною Молдови – 7:0. Підопічні тренерського штабу продемонстрували потужну гру в атаці та надійно діяли в обороні, що дозволило їм розпочати турнір із трьома очками та чудовою різницею забитих і пропущених м’ячів.

Своєю чергою, Португалія в першому турі також здобула розгромну перемогу, перегравши збірну Італії з рахунком 7:1.

Футзальний Євро U-19 триватиме до 6 жовтня. Переможці груп вийдуть до півфіналу турніру.

Після першого туру збірна України очолює групу А.