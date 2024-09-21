Став відомий стартовий склад збірної України на матч проти Афганістану на ЧС-2024

Сьогодні, 18 вересня, збірна України з футзалу матчем проти Афганістану продовжить свій шлях на чемпіонаті світу.

Пресслужба АФУ опублікувала стартовий склад "синьо-жовтих".

Стартовий склад збірної України: Олександр Сухов – Ростислав Семенченко, Данило Абакшин, Михайло Зварич, Ігор Корсун.

Матч Україна – Афганістан розпочнеться о 18:00 за київським часом, трансляція буде доступна на "Суспільне: Спорт", а сайт Чемпіон проведе текстовий онлайн зустрічі.

Зазначимо, що у групі C Україна грає з Анголою, Афганістаном та Аргентиною. Наразі "синьо-жовті" посідають третю сходинку турнірної таблиці, У першому турі була розгромна поразка від Аргентини, а у другому – дуже впевнена перемога над Анголою.

Аргентина достроково вийшла у наступну стадію. У разі перемоги команда Косенка напряму вийде у плейоф. Якщо буде нічия, то збірна України матиме шанси вийти до 1/8 через рейтинг 3 місць, але багато чого буде залежати від результатів інших груп.