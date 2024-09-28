Зварич прокоментував свій стан напередодні гри проти Венесуели на ЧС-2024

Один із лідерів збірної України з футзалу Михайло Зварич оцінив свій стан після травми на чемпіонаті світу 2024.

Його слова передає Суспільне.

"Пройшли обстеження, травма виявилася не дуже серйозною. Є великі шанси зіграти в 1/4 фіналу – дуже важливий матч, хочеться допомогти команді. Було сьогодні індивідуальне тренування. Будемо дивитися, як все проходить, чи буде біль. Поступово буду тренуватися. Думаю, все має бути добре", – сказав Зварич.

Зазначимо, що футзаліст отримав пошкодження у грі зі збірною Нідерландів (3:1) у матчі 1/8 фіналу турніру.

Наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть проти Венесуели. Він відбудеться завтра, 29 вересня. Початок – о 18:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.