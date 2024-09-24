Лідер збірної України ризикує пропустити чвертьфінал ЧС-2024

Один із лідерів збірної України з футзалу Михайло Зварич підтвердив, що отримав пошкодження у грі зі збірною Нідерландів у матчі 1/8 фіналу ЧС-2024.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

"Пошкодження? Не знаю, зараз є біль. Завтра пройдемо обстеження – буде видно", – зізнався він.

Михайло отримав травму у першому таймі і не виходив на майданчик до кінця гри.

Також футзаліст прокоментував власний гол та вдалу гру Андрія Мельника, який оформив дубль.

"Завдяки всій команді вдалося відзначитися. Так вийшло, що ми добре розіграли атаку і забили. Це заслуга всієї команди, дякую їй. Вітаю Андрія, він добре увійшов у гру, забив два голи. Радий, що він допоміг команді та приніс нам перемогу", – підсумував Михайло.

Огляд матчу Україна – Нідерланди можна ТУТ. Раніше успіх "синьо-жовтих" прокоментував наставник національної команди Олександр Косенко.

У чвертьфіналі Україна зіграє проти переможця протистояння між Іспанією та Венесуелою. Поєдинок 1/4 фіналу відбудеться 29 вересня у Ташкенті.